Kamu taşınmazları hızla elden çıkıyor

Kamuya ait değerli taşınmaz hızla özel sektörün eline geçiyor. Devasa özelleştirme gelirinin beklendiği 2026’nın ilk üç ayında taşınmaz satışları kesintisiz devam etti. Yılın ilk çeyreğinde 4 milyar 600 milyon liralık taşınmaz satışı gerçekleştirildi. Yıl sonuna kadar hedeflenen taşınmaz satışlarının yüzde 25,9’u ilk üç ayda gerçekleştirilmiş oldu.

Taşınmaz satışlarının 1 milyar 478 milyon liralık bölümünü arsa ve arazi satışları oluşturdu. Ayrıca diğer satışlar içerisinde gösterilen ve orman niteliğini kaybettiği gerekçesiyle "orman sınırları dışına çıkarılan" binlerce hektar alan da satış yöntemiyle el değiştirmeye devam ediyor. Ocak-Mart döneminde 1 milyar 611 milyon liralık taşınmaz satışı 2/B satışları kapsamında yapıldı.

Hazineye ait tarım arazilerinin satışı kapsamında da 464 milyon 152 bin lira tutarında satış yapıldı. Bütçe hedefinde yılsonunda bu kalemdeki arazi satışlarının 1 milyar 564 milyon lira olması bekleniyor. Yılın ilk çeyreğinde sene sonu hedefinin yüzde 29,7’si gerçekleştirildi. Öte yandan Ocak-Mart döneminde kamuya ait lojman satışından elde edilen gelir ise 277 milyon 181 bin lira olarak kaydedildi.

ÜÇ İLDE SEKİZ TAŞINMAZ SATIŞTA

Kamuya ait taşınmazların satışına ilişkin yeni kararlar, Resmi Gazete’de yayımlanan ilanla duyuruldu. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), 3 ildeki 8 taşınmazı, satış yöntemiyle özelleştirecek. Buna göre, ihale şartnamesi bedeli 7 bin 500 ile 10 bin lira, geçici teminat bedeli 3 milyon ile 9 milyon lira arasında değişen Ankara'nın Çankaya ve Mamak, Manisa'nın Akhisar, Afyonkarahisar'ın Merkez ilçelerindeki 8 taşınmazın satışı yapılacak.

Birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif alarak ve görüşmeler yaparak "pazarlık" usulüyle gerçekleştirilecek ihaleler, pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla yapılacak ve açık artırmayla sonuçlandırılacak.

KÖPRÜLER İÇİN GÖRÜŞME İDDİASI

Öte yandan köprü ve otoyolların özelleştirilmesi ile ilgili de görüşmeler hızlandırılıyor. Reuters'ın haberine göre Türkiye hükümetinden bir heyet, Ankara'nın milyarlarca dolarlık devlet otoyolları ve köprülerinin özelleştirmesi planı kapsamında potansiyel yatırımcılarla görüşmek amacıyla Portekiz'e gittiği iddia edildi.

Orta Vadeli Program’a göre özelleştirme gelirinin 2026’da adeta sıçrama yaparak 185 milyar liraya ulaşacağı tahmin ediliyor.