Kamu tesisleri artık sermayenin

AKP iktidarında, Cumhuriyet'in ilk yıllarında büyük emeklerle elde edilenler de dahil olmak üzere çok sayıda kamu varlığı yok pahasına elden çıkarıldı. Türkiye’nin özelleştirme tarihi, AKP iktidarlarında yeniden yazıldı. AKP’li yıllarda Türkiye, tarihinde olmayan büyüklükte özelleştirmelere şahit oldu.

1986-2025 döneminde gerçekleştirilen 160 milyar 660 milyon 170 bin TL’lik özelleştirmenin 157 milyar 632 milyon 240 bin TL’sine, AKP döneminde imza atıldı. Sümerbank taşınmazları ve şeker fabrikaları başta olmak üzere, çok değerli kamu varlığı sermayeye peşkeş çekildi.

DEĞERLİ TESİSLERİN SATIŞI

Kamu varlıklarını yok pahasına satan siyasi iktidar, kamunun elindeki otel, tatil köyü ve sosyal tesisleri de sermayenin kucağına bıraktı. 2005-2025 döneminde 12 değerli çalışanların da düşük bedellerle tatil yapabildiği sosyal tesisin özel sektöre satışı gerçekleşti. Satışlardan toplam, 1 milyar 20 milyon 695 bin TL’lik hasılat elde edildi.

KAMU TESİSLERİ ÖZEL SEKTÖRE

AKP hükümetleri döneminde satılan kamunun elindeki otel, tatil köyü ve sosyal tesislerden bazıları ve satış bedelleri, şöyle sıralandı:

Foça Tatil Köyü: 131 milyon TL

Çelik Palas Oteli: 45 milyon 796 bin TL

TEKEL Bodrum Sosyal Tesisi: 2 milyon 627 bin TL

Büyük Efes Oteli: 158 milyon 788 bin TL

Büyük Ankara Oteli: 48 milyon 685 bin TL

İstanbul Hilton Oteli: 347 milyon 914 bin TL

∗∗∗

SON SÜRAT SATIŞ

AKP, kamuya ait değerli tesislerin satışına hız kesmeden devam ediyor. Balıkesir'in Edremit ilçesinde bulunan TCDD adına kayıtlı Akçay Eğitim ve Dinlenme Tesisinin de satılacağı belirtiliyor. Toplam 15 bin 370 metrekarelik alandaki tesise 741 milyon 640 bin TL’lik teklif sunulduğu ifade ediliyor. Tesisin yanında bulunan ilkokulun yıkıldığı ve tesisi satın alacak firmanın, ilkokul alanını da alarak, “Daha büyük bir turizm tesisi” inşa edeceği öne sürülüyor.