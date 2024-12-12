Kamu vakfı naylon faturalarla soyulmuş

Türkiye'nin tarihini, dilini, kültürünü ve medeniyet anlayışını uluslararası alana aktarılmasını sağlamak amacıyla kamu vakfı olarak kurulan Yunus Emre Vakfı ile alakalı bir vergi kaçakçılığı soruşturmasının yürütüldüğü ortaya çıktı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı vergi müfettişleri, Yunus Emre Vakfı’nı incelemeye aldı. Müfettişler, sahte fatura kesen, ticari faaliyeti bulunmayan tabela şirketler ile Yunus Emre Vakfı’nın bağlantısı olduğunu belirledi. 26 Temmuz 2024 tarihinde Yunus Emre Vakfı’na yazı gönderen vergi müfettişi, vakıftan faturalarla ilgili belge ve açıklama talep etti.

ÇOK SAYIDA FATURA KESİLDİ

Vergi müfettişlerinin vakıftan açıklama istediği faturalarla ilgili tespitleri şöyle:

• FATURALAR SAHTE: Rematek İnşaat Şirketi’nin 2022 ve 2023 yıllarında gerçek anlamda ticari bir faaliyetinin bulunmadığı, düzenlediği tüm faturaların sahte belge niteliğinde olduğu belirlendi. Bu şirket 2022 ve 2023 yıllarında Yunus Emre Vakfı’na çok sayıda fatura kesti. Kurumunuz adına düzenlenen fatura asıllarının, bu faturalara ilişkin ödeme belgelerinin (dekont, çek, senet vb.) ve ilgili yıllar yevmiye defterlerinin ibraz edilmesi gerekmektedir. Yine bahsi geçen firmadan yapılan fatura içeriği alışların ne şekilde alındığı, kiminle muhatap olunduğu, nerde kullanıldığı gibi hususlar hakkında bilgi verilmesini talep ediyoruz.

• MAL YA DA HİZMET YOK: Çelikkaya Organizasyon İnşaat isimli şirketin kuruluş tarihinden itibaren düzenlediği faturaların tamamının herhangi bir mal teslimi ve/veya hizmet ifasına dayanmayan, komisyon karşılığı düzenlenmiş sahte faturalar olduğu tespit edildi. Şirketin 2021 ve 2022 yıllarında kurumunuz adına düzenlenen fatura asıllarının, bu faturalara ilişkin ödeme belgelerini ibraz edip bilgi veriniz.

• TİCARİ FAALİYETİ YOK: Vergi mükellefi Ali Fide’nin 05 Ocak 2021 ile 31 Aralık 2021 tarihleri arasında herhangi bir ticari faaliyetinin olmadığı, 2021 yılında sahte belge düzenleme faaliyeti ile iştigal ettiği herhangi bir gerçek faaliyetinin olmadığı bu nedenle bu tarihlerde ya da sonrasında düzenlediği tespit edilen tüm faturaların gerçek bir mal teslimi veya hizmet ifasına dayanmayan sahte belgeler mahiyetinde olduğu belirlendi. Ali Fide tarafından 2021 yılında kurumunuz adına düzenlenen fatura asıllarını, bu faturalara ilişkin ödeme belgelerini gönderin.

• KOMİSYON KARŞILIĞI: Peçenekler Demir şirketinin 2021 hesap döneminde gerçek bir faaliyetinin olmadığı, işe başlama tarihinden itibaren düzenlediği belgelerin tamamının gerçek bir mal teslimi ve hizmet ifasına dayanmayan, komisyon karşılığı düzenlenen sahte belgeler olduğu ve bu belgelere rastlanılması halinde sahte belge olarak dikkate alınması gerektiği tespit edildi.2021 yılında kurumunuz adına düzenlenen fatura asıllarının, bu faturalara ilişkin ödeme belgeleri tarafımıza iletin.

• SAHTE BELGELER: Evrim Cnc Makina şirketi tarafından 24 Eylül 2021 tarihinden itibaren düzenlenen belgelerin sahte belgeler olduğu belirlendi. Şirketi tarafından 2021 yılında kurumunuz adına düzenlenen fatura asıllarının, bu faturalara ilişkin ödeme belgeleri ile detayları bildirin.”

TURİZM BAKANI YÖNETİYOR

66 ülkede ve 88 noktada faaliyet gösteren Yunus Emre Vakfı’nın Mütevelli Heyeti Başkanlığını Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yapıyor. Heyetin üyeleri arasında Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İsmail İlhan Hatipoğlu, Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Birol Akgün ile birçok rektör ve bürokrat yer alıyor.