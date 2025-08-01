Kamu vicdanını sızlatmayacağız

CHP’nin, “Terörsüz Türkiye” olarak adlandırılan süreç kapsamında TBMM’de kurulacak komisyonda izleyeceği yol haritası merak ediliyor. CHP kaynakları, 10 üye ile temsil edilecek komisyonda, “Süreçle ilgili halkın gerçek hassasiyetlerinin” ortaya konulacağını söylüyor.

CHP Lideri Özgür Özel’in, nitelikli çoğunluk ile karar alınacağını söylediği komisyonun kuruluş çalışmaları hızlanıyor. Siyasi partiler, komisyona temsil edilecekleri isimlerle ilgili listelere son şeklini veriyor. Toplam 51 milletvekilinin yer alması beklenen komisyonda, AKP’nin 21, CHP’nin 10, DEM Parti ve MHP’nin ise dörder vekille temsil edilmesi planlanıyor.

VİCDANLARI YARALATMAYIZ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan alınan, “Kararlar nitelikli çoğunlukla alınacak” sözünün ardından komisyona girme kararı alan CHP, komisyonda izleyeceği yol haritasını da netleştiriyor. Kürt sorununa yönelik tarihsel tutarlılıkla bir kabul politikası izlediklerini anlatan CHP’liler, “Toplumun vicdanını yaralayacak hiçbir adıma izin vermeyeceğiz” yorumunu yapıyor.

CHP’yi TBMM’de kurulacak komisyonda temsil edecek 10 milletvekilinin, komisyonun tam yetki ile görev yapması için ilk toplantıda komisyon başkanına önerge vereceği belirtiliyor. Meclis’te temsil edilen siyasi parti üyelerinin tamamına söz hakkı verilecek komisyonda şehit yakınları ile gazilere de söz verilmesinin CHP tarafından talep edileceği bildiriliyor.

SAMİMİYET TESTİ

Komisyonun, “Yalnızca silah bırakma ve PKK’lilere yönelik yasal düzenlemeden ibaret çalıştırılması” durumunda da CHP’nin itirazlarını dile getireceği ifade ediliyor. CHP’lilerin, “AKP ve MHP için samimiyet testi” olarak nitelendirdiği komisyonla ilgili CHP’liler, “Silahların bırakılması ve örgütün feshi elbette kıymetli ancak toplumsal barışın tesisi için yetmez. Adalet duygusunun yeniden hakim kılınması gerekiyor. Yalnızca silah bırakılması ve kendisini fesheden örgütün üyelerine yasal güvence verilmesi için çalıştırılacak bir komisyonun kimseye kalıcı faydası olamaz” değerlendirmesinde bulunuyor.

CHP kaynaklarına göre, “Toplumun tamamının ikna olmayacağı ve demokratikleşmeye yönelik taleplerin dikkate alınmayacağı” komisyondan çıkma hakkı da saklı tutuluyor. CHP’liler, komisyonda halkın gerçek hassasiyetlerinin ortaya konulacağını belirterek, “Sürecin Anayasa tartışmasına evrilmesine izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullanıyor.

KARAR UYGULANSIN

Öte yandan CHP lideri Özel, HDP’nin eski Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, İBB soruşturmasından ttuklanan Necati Özkan ve diğer tutukluları ziyaret etti. Ziyaretin ardından açıklamalarda bulundu. Meclis’te kurulacak komisyona ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özel, AKP Grup Başkanı Güler’in komisyonun nasıl çalışacağına ilişkin açıklamalarını eleştirdi. Özel, "Abdullah Güler hadsizlik yapıyor. Komisyon üzerinde şimdiden tahakküm kurmaya çalışıyor" dedi. AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, düzenlediği basın toplantısında Meclis’te kurulacak komisyonda partisi adına görev yapacak milletvekillerini açıklamıştı.

Güler, beşte üç çoğunluğun İYİ Parti’nin komisyona üye vermemesi durumunda 48 üye üzerinden mi yapılacağını ilişkin bir soru üzerine de, "Onu komisyon kendi değerlendirmesi içerisinde yapacaktır" demişti. Güler, komisyon çalışmalarının basına kapalı olacağını da söylemişti.

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KOMİSYONDAKİ İSİMLER BELLİ OLDU

Komisyona katılan partilerin üyeleri dün belli oldu. 51 üyeli komisyona 11 siyasi parti üye gönderme kararı aldı. İYİ Parti’nin üye göndermeyeceği komisyonda 48 milletvekili görev yapacak. Komisyonda CHP’den Zeynel Emre, Sezgin Tanrıkulu, Murat Emir, Gökçe Gökçen, Okan Konuralp, Murat Bakan, Türkan Elçi, Süreyya Öneş Derici, Turan Taşkın Özer ve Oğuz Kaan Salıcı yer alacak. TİP’ten Ahmet Şık, HÜDA PAR’dan Zekeriya Yapıcıoğlu, Yeniden Refah Partisi’nden ise Doğan Bekin komisyona katılacak. Emek Partisi (EMEP) komisyona üye verecek. Komisyonda yer alacak isim İstanbul Milletvekili İskender Bayhan oldu. Komisyona katılacak bir diğer isim ise Demokratik Sol Parti’den (DSP) Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Önder Aksakal olacak. AKP ve MHP’li üyelerin isimleri geçen hafta belli olmuştu.