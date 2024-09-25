Kamu yararı gözetilmeli

Haber Merkezi

Ankara Tabip Odası, Sayıştay’ın raporlarında yer verilen şehir hastanelerinde yaşanan usulsüzlüklerle ilgili açıklama yaptı. Şehir hastanelerinin kamulaştırılması gerektiği ifade edilen açıklamada, ‘‘Sağlık hizmetleri, özel sektörün çıkarlarına göre değil, kamu hukuku ve kamu maliyesi araçları eşliğinde, kamu yararı doğrultusunda organize edilmelidir’’ denildi.

Açıklamada, ‘‘İllerin ve ilçelerin coğrafya, nüfus, altyapı ve ulaşım gibi özellikleri göz önünde bulundurularak, kent ölçeğine uygun devlet hastaneleri inşa edilmelidir. Şehir hastaneleri için kapatılan hastaneler yeniden açılmalı ve kamu imkânları ile modernizasyonu yapılmalı, depreme dayanıklılığı sağlanmalıdır. Şehir hastaneleri kamulaştırılmalıdır’’ ifadelerine yer verildi.

Usulsüzlükler özetle şöyle sıralandı: ‘‘Hizmete giren şehir hastanelerine ait bazı varlık ve yükümlülüklerin hatalı kayıt edildiği, kira ödemelerinin hatalı muhasebeleştirildiği ve muhasebe içi envanter işlemlerinin yapılmadı. Finansal kiralama işlemlerinden doğan mali borçlara ve borçlanma maliyetlerine ilişkin değerleme yapılmadı. Hizmete giren şehir hastanelerinde miktara bağlı hizmetler için taahhüt edilen tutarların nazım hesaplarda izlenmedi. Ankara Etlik Entegre Sağlık Kampüsü’nde ihale teklifine dâhil olan İdare onayı ile yapılmayan teknolojik gelişmeler kalemi altında yer alan imalatlara ilişkin olarak İdare ile Şirket arasında iş azalışı yapılacağı hususunda mutabık kalınmasına rağmen, iş azalışı sürecinin tamamlanarak kullanım bedeline yansıtılmadı.’’