‘Kamu yararı’ maskesi altında toprak gaspı

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Muğla Planlama Ajansı (MUPA) tarafından düzenlenen “Plansız Kamulaştırma: Kamu Kararı mı, Acele Karar mı?” başlıklı halk forumu, Menteşe Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde dün gerçekleştirildi.

Milas ve Yatağan bölgelerinde yapılacak kömür madenciliği için başlatılan kamulaştırma süreci, yöre halkı tarafından tepkiyle karşılandı. Yaşam savunucuları, alınan kararların su kaynaklarını, tarımı ve insan yaşamını tehdit ettiğini belirtti.

YERALTI SULARI AZALDI

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, kentin kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya olduğuna dikkat çekti. Aras, maden sahalarının genişlemesinin sadece toprak kaybı değil, aynı zamanda yaşamsal su kaynaklarının yok olması anlamına geldiğini vurguladı.

370 bin dönümlük araziyi kapsayan madencilik faaliyetlerinin 47 bin kişinin yaşam alanını terk etmesine neden olacağını söyleyen Aras, 200 binin üzerinde kişinin suya erişiminin tehlikeye gireceğini anlattı. Aras, konunun yalnızca kömürle ilgili olmadığını belirterek, "Bu, bir yaşam hakkı meselesidir. Ülkenin enerji ihtiyacına saygı gösteriyoruz ama her şeyin usulüne uygun olması gerektiğini savunuyoruz" dedi. Su kaynaklarındaki azalmaya da dikkat çeken Aras, şöyle devam etti:

"Muğla’daki kuraklık tehdidi büyüyor. Yeraltı suları yüzde 60 ila 80 azaldı. Çamköy Havzası'ndaki kuyularda su seviyesi 150 litre saniyeden 20 litre saniyeye düştü. Yok oluş geri dönülmez şekilde devam ediyor. Termik santral için su tahsis edilirse, biz de burada yaşamayalım, bırakın alıp kullansınlar. Enerji ihtiyacı geçici bir çözüm.”

Ardından Muğla Tabip Odası’ndan Dr. Naki Bulut’un yönettiği Halk Oturumu’na geçildi. Burada konuşan köy muhtarları, termik santralların köyleri kuşattığını, iktidarın ise acele kamulaştırma kararlarıyla şirketlerin topraklara el koymasının önünü açtıklarını söyledi. Muhtarlar, köylülerin yıllarca emek vererek kurdukları zeytinliklerinin, tarlalarının ve evlerinin ellerinden alınmasına karşı durduklarını ifade etti.

Forumun ikinci bölümünde söz alan uzmanlar ve bölge sakinleri ise kamulaştırma kararlarına karşı atılacak hukuki adımları tartıştı. Özellikle İkizköy, Karacahisar ve Çamköy gibi yerleşim yerlerini doğrudan etkileyen 679 parsel üzerindeki kamulaştırma kararına karşı bireysel ve kolektif davaların açılması kararlaştırıldı. MUSKİ Genel Müdür Yardımcısı Nuri Kalı da Milas civarındaki madencilik faaliyetlerinin içme sularını ciddi oranda yok etme tehdidi oluşturduğunu, acele kamulaştırma kararlarının ardından dava açtıklarını söyledi.

***

SONUÇ BİLDİRGESİ HAZIRLANDI

Forum sonrası sonuç bildirgesi oluşturuldu. Bildirgede, 10 Ocak 2026 tarihli acele kamulaştırma kararının, Milas’taki köylerde yerel ekonomiyi, su kaynaklarını, tarımı ve kültürel mirası olumsuz şekilde etkileyeceği belirtildi. Madencilik faaliyetlerinin kuraklık sorununu derinleştireceği ve yerel halkın geçim güvencesizliğiyle karşı karşıya kalacağı vurgulandı, kararın geri alınması gerektiği ifade edildi. Ayrıca kentin yenilenebilir enerji potansiyeline dikkat çekilerek uzun vadeli, çok seçenekli enerji stratejilerinin önemi vurgulandı.