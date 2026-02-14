"Kamu yararından taviz vermeyeceğiz"

Haber Merkezi

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) İstanbul Şubesi 50. Olağan Genel Kurulu ve seçimleri bugün ve yarın gerçekleştirilecek. Seçimlerin öncesinde konuşan Çağdaş İnşaat Mühendisleri Yönetim Kurulu Başkan Adayı Özer Or, hedeflerini kamuoyuyla paylaştı. Or, “Biz mühendisliği doğrudan yaşam hakkıyla ilişkili bir kamusal sorumluluk olarak görüyoruz. Depremlerin sonuçlarını felaket olarak yaşamamız kader değildir. Bilimsel planlama yapılmadığında, denetim zayıflatıldığında ve liyakat göz ardı edildiğinde bedelini toplum ödüyor. Oda yönetiminde bilimden ve kamu yararından taviz vermeyeceğiz” dedi.

Riskli yapı stokunun tespiti, kamusal bir yapı denetim sisteminin güçlendirilmesi ve afet risklerinin azaltılmasına yönelik bütünlüklü politikaların geliştirilmesinin öncelikleri arasında olduğunu ifade eden Or, şunları kaydetti: “İstanbul gibi deprem gerçeğiyle yaşayan bir kentte mühendisliğin kamusal sorumluluğu daha da ağırdır. Odamız bu konuda daha etkin, daha yönlendirici ve daha mücadeleci bir rol üstlenecektir.”

Mesleki nitelik ve liyakat konusuna da değinen Or, yetkin mühendislik sisteminin güçlendirilmesi gerektiğini belirterek, “Yetki ve sorumluluk dengesi net olmalı, meslek etiği tavizsiz uygulanmalıdır. Niteliği korumadan ne mesleğimizi ne de toplum güvenliğini koruyabiliriz” diye konuştu.

İnşaat mühendisliği eğitimin deki plansız bölüm ve kontenjan artışlarına dikkat çeken Or, “Ülkenin ihtiyaçları gözetilmeden açılan bölümler ve artırılan kontenjanlar, hem eğitim kalitesini hem de meslek itibarını zedeliyor. Bilimsel planlama ve nitelikli eğitim için mücadele edeceğiz” dedi.

Düşük ücret, güvencesiz istihdam ve artan işsizliğin mühendisleri ciddi biçimde etkilediğini vurgulayan Or, “Mühendis emeğinin değersizleştirilmesine karşı örgütlü mücadeleyi büyüteceğiz. Genç ve işsiz meslektaşlarımızın yanın da olacağız, toplumsal cinsiyet eşitliğini oda politikalarının temel unsurlarından biri haline getireceğiz” şeklinde konuştu.

Or, sözlerini “İMO’yu bilimsel, demokratik ve kamu yararını önceleyen bir anlayışla güçlendirmek istiyoruz. Tüm meslektaşlarımızı bu hedef doğrultusunda Mavi Liste etrafında buluşmaya davet ediyoruz” diyerek tamamladı.