Kamu yetmiyor, AB’den topluyor

AKP hükümetleri döneminde 30 bine yakın vakıf ve dernek kuruldu. AKP döneminde kurulan dernek ve vakıfların büyük bölümüne vergi muafiyeti de tanındı. TÜRGEV, TÜGVA ve Ensar Vakfı başta olmak üzere, çok sayıda vakıf ise faaliyetleri itibarıyla “İktidarın vakıfları” olarak nitelendirildi. AKP döneminin sembolleri halini alan vakıf ve dernekler için kamu kaynakları adeta seferber edildi. İsimleri çok sayıda tartışma ile anılan vakıflara kamu kaynaklarından astronomik tutarlar aktarıldığı savunuldu.

BOZULMAYAN GELENEK

Belediye bütçelerinden ayrıcalıklar sağlanan ve “İktidara yakın” olarak nitelendirilen çok sayıda vakıf, 31 Mart 2019’daki yerel seçimlerde yaşanan yönetim değişikliklerinin ardından yüzünü AB fonlarına çevirdi. Türkiye Ulusal Ajansı’ndan 2021 yılı itibarıyla hemen her yıl yüz binlerce avroluk hibe alan vakıflar, 2026 yılında da geleneği bozmadı.

Türkiye Ulusal Ajansı, Erasmus Programı 2025 Teklif Çağrısı kapsamında sunulan projelerin değerlendirme sürecini 31 Mart 2026 tarihinde tamamladı.

Ulusal Ajans, projeye hak kazanan kurum ve kuruluşların isimlerini ve projelere dağıtılan azami hibe miktarlarını da belirledi. Listede, kamuoyunun yakından tanıdığı vakıf ve dernekler ile Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi de yer aldı.

Ulusal Ajans’ın verilerine göre, Ensar Vakfı, “Doğa ile Dönüş Projesi” için 37 bin 106 avroluk hibeye hak kazandı. Önder İmam Hatipliler Derneği’nin, “Sivil Toplumun Geleceği için Gençlerin Aşılanması” projesinin de fona hak kazandığı belirtildi. Bu kapsamda derneğe azami 34 bin 392 bin avro hibe edilmesine onay verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın da mezun olduğu Kartal İmam Hatip Lisesi de ismini fona hak kazananlar listesine yazdırdı. Lisenin, “Geçmişin Mirasıyla Geleceği İnşa Etmek: Deneysel Bilim Tarihi Atölyeleri” projesi için yaptığı fon başvurusu, 35 bin 777 avroluk hibe ile sonuçlandı.