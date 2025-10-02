Kamu yönetimi ve enerjide değişim tartışılıyor

BirGün/Ankara

Enerji sektöründe artan özelleştirme dalgası ve kamusal denetimden uzaklaşma tartışmaları sürerken, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) yeni bir sempozyum düzenliyor.

Kamu Yönetiminde Değişim ve Enerji Sempozyumu, 11 Ekim 2025 Cumartesi günü saat 10.00’da Ankara’da gerçekleştirilecek. Sempozyumda, enerji sektöründe kamucu politikaların gerekliliği, kamu yönetiminde dönüşüm ve kamulaştırma mekanizmaları gibi başlıklar masaya yatırılacak.

Etkinliğin ilk oturumunda, “Kamu Yönetiminde Değişim” konusu tartışılacak. Oturuma Aziz Konukman, Sonay Bayramoğlu, Ozan Zengin ve Levent Demirelli konuşmacı olarak katılacak.

Öğleden sonraki oturumda ise “Kamulaştırma, Kamucu Politikalar ve Denetim Mekanizmaları” ele alınacak. Onur Karahanoğulları, Hayri Kozanoğlu, Gamze Yücesan Özdemir ve Nurcan Bilge Gökdemir değerlendirmelerini paylaşacak.

Saat 15.15’te başlayacak üçüncü oturumda “Enerji Sektöründe Mevcut Durum Değerlendirmesi ve Kamucu Politikalar” gündeme alınacak. Bu bölümde Nilgün Ercan, M. Bülent Damar, Mahir Ulutaş ve Oğuz Türkyılmaz sunum yapacak.

Sempozyumun kapanışında ise Teoman Alptürk’ün moderatörlüğünde “Enerji Sektöründe Kamucu Politikalara İlişkin Değerlendirmeler” başlıklı açık oturum yapılacak.