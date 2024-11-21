Kamu zarara uğratıldı, Bakanlık izledi: SGK 200 milyon dolar dolandırıldı

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, SGK’nin özel hastaneler üzerinden 200 milyon dolar dolandırılmasını değerlendirdi.

İsmi Yenidoğan Çetesi skandalında da geçen dört özel hastane üzerinden sistematik biçimde nitelikli dolandırıcılık yapıldığını kaydeden Emir, “Yapılmayan operasyonlar yapılmış gibi gösterilerek kamu yıllarca zarara uğratılmış, Bakanlık izlemekle yetinmiş” diye konuştu.

CHP’li Emir, SGK başmüfettişince 8 Aralık 2016 yılında gerçekleştirilen soruşturma kapsamında düzenlenen raporda özel hastanelerin, yapmadıkları operasyonları yapmış gibi gösterdiklerini, ihtiyacı olmayan hastalara da ameliyat yapıldığını ifade etti.

BÜROKRATİK DESTEK

Soruşturma sonucunun, özel hastanelerin denetimsizliğini ortaya koyduğunu belirten Emir, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bir hastanede 1,5 yıl gibi bir sürede 33 bin 215 adet bir lazer yöntemi olan iridotomi işleminin yapılarak fatura edildiği öğrenildi. Hastaneye giden her iki hastadan birine ihtiyacı olmasa dahi operasyon yapılmış. Nitelikli dolandırıcılığın yanı sıra hastanın vücut bütünlüğüne de zarar verildiği ortada. Her denetimin ardından farklı bir birimden usulsüzlüğe devam etmişler.

Müfettiş raporunda, 2007 yılından itibaren günümüze kadar zincirleme ve sürekli biçimde kamunun zarara uğratıldığı ifade edilmiştir. Bu özel hastaneler sahip oldukları bebek ve yetişkin yoğun bakım yatak sayısının çok üstünde hastayı ruhsata aykırı bir biçimde Yoğun bakım ünitelerinde yatırdıkları ortaya çıkmıştır. Gelinen noktada SGK’de, aykırı fatura edilen en az 200 milyon dolarlık haksız kazanç ve kamu zararı tespit edilmiştir. Böyle nitelikli ve zincirleme şekilde yapılan dolandırıcılığın, yalnızca hastane çalışanlarınca yapılmadığı, SGK çalışanlarının da bu eylemin içinde olduğu raporda açıklanmıştır. Bürokratik destek olmadan bu suçun işlenmiş olma ihtimali yoktur. Yıllarca bu işin yapılmasına göz yuman ve hastaneleri denetlemeyen tüm sorumlular önce istifa etmeli sonra da kanunlar önünde hesap vermelidir.”