Kamu, zarara uğratılmış

Giresun Belediyesi’nin AKP dönemi harcamalarına mercek tutan İç Denetim Raporu’nda, çarpıcı tespitler yer aldı. BirGün’ün ulaştığı raporda çok sayıda usulsüzlük iddiası sıralandı. Çok sayıda ihaleyle kamu zararına yol açıldığı belirlendi. Raporda, eksik teslim alınan mallarla ilgili eksiksiz teslim alındığı yönünde gerçeğe aykırı evrak düzenlendiği, yüklenicilere yersiz ödeme yapıldığı öne sürüldü.

Rapora göre, 31 Mart 2024’teki yerel seçimlerden bir ay önce, Şubat 2024’te Giresun Belediyesi, ihtiyaç sahipleri için 80 adet kışlık mont ve 80 adet kaban almaya karar verdi. AKP’li Belediye Başkanı’nın onayı ile fiyat araştırması yapan belediye yetkilileri, ürünlerin L.A. isimli işletmeden alınmasını kararlaştırdı. İşletme, toplam 160 adet mont ve kaban için belediyeye fiş kesti. Belediye, ürünler karşılığında işletmeye ödeme yaptı.

Giresun Belediyesi’nde 31 Mart 2024’te yaşanan yönetim değişikliğinin ardından, “İhtiyaç sahipleri için mont ve kaban” alınmasına yönelik işlem incelendi. Ürünlerin Sosyal Market’e hiç gelmediği, ürünlerin teslim alındığına yönelik tanık bulunamadığı ve işlem fişlerini düzenleyen kişinin alınan malları görmediği ve malların kimlere dağıtıldığına yönelik herhangi bir dağıtım listesi bulunmadığı belirlendi. Benzer bir usulsüzlük iddiası, belediyenin aşevine yapılan et alımına yönelik işleme yönelik de ortaya atıldı. İç Denetim Raporu’na göre, 120 kilogram kıyma ve 120 kilogram kuşbaşı et alımı yapılması gerekirken ürünlerden 50’şer kilogram teslim edildi. Ancak et alımına yönelik evrak, “Ürünler eksiksiz ve tam teslim alındı” şeklinde düzenlendi. Yükleniciye fazladan ödeme yapıldığı savunuldu.

Giresun Belediyesi’nin, “Bu kadarı da olmaz” dedirten ve usulsüzlük şüphesi uyandıran bir diğer işlemi ise “LED ışıklı 3D obje alımı” ihalesinde oldu. Belediyenin CHP döneminde gerçekleştirdiği denetimlere takılan ihale kapsamında alındığı belirtilen ürünün kurulumunun, ihaleden iki ay önce yapıldığı görüldü. Denetim raporunda, ihalenin 28 Temmuz 2020 tarihinde gerçekleştirildiği, ihale kapsamında alındığı belirtilen, “Giresun Fındığın Başkenti” yazısının ise 2 Haziran 2020 tarihinde kurulduğu vurgulandı. Raporda, “Eksik olan malın eksiksiz teslim edilmiş gibi teslim alınması ve bu yönde gerçeğe aykırı evrak düzenleyerek yükleniciye yersiz ödeme yapılması neticesinde kamu zararına sebebiyet verildiği iddia olunmaktadır” denildi.