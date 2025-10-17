Kamu zararı 100 milyon TL'nin üzerinde: Merkez Bankası'ndan BKM açıklaması!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Bankalararası Kart Merkezi'ne (BKM) yönelik soruşturmaya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

TCMB tarafından yapılan yazılı açıklamada, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında Merkez Bankası’nın BKM’de hissedar olduğu ve belirli dönemlerde denetim faaliyetinde bulunduğu hatırlatıldı.

Gerçekleştirilen denetimde suç şüphesi içeren bazı bulgulara rastlanması üzerine, konuyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulduğu bildirilen açıklamada, TCMB Denetim Genel Müdürlüğü tarafından 6 Şubat 2024 tarihinde BKM’de bir denetim süreci başlatıldığı ifade edildi. Denetim sonucunda hazırlanan inceleme raporunda suç şüphesi taşıyan bazı bulguların yer aldığı belirtildi.

Açıklamaya göre, Merkez Bankası bu bulgular doğrultusunda TCMB, 6 Aralık 2024 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na resmi suç duyurusunda bulundu.

TCMB'den yapılan açıklama şöyle:

"Bankamız, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun’un 8. maddesinin dördüncü fıkrası doğrultusunda Bankalararası Kart Merkezi’nin (BKM) hissedarı olup, BKM’de belirli dönemlerde denetim faaliyeti gerçekleştirmektedir.

Bu kapsamda, Bankamız Başkanlık Makamının 6 Şubat 2024 tarihli onayı ile BKM’de TCMB Denetim Genel Müdürlüğünce bir denetim süreci başlatılmıştır. Yürütülen denetim sonucunda hazırlanan İnceleme Raporunda suç şüphesi içeren bazı bulguların yer alması üzerine, Bankamızca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına 6 Aralık 2024 tarihinde suç duyurusunda bulunulmuştur.

Konuya ilişkin olarak devam eden yargı süreci, Bankamız ve BKM tarafından titizlikle takip edilmektedir."