Kamu zararı örtbas edildi

BirGün’ün gündeme getirdiği, “Diyanet’in hatalı basımında 30 milyon TL’lik kamu zararı” skandalıyla ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Zararda sorumluluğu bulunan ancak aylık 350 bin TL maaşla bir Avrupa kentine ataşe olarak atanan yöneticinin cezalandırılmadığı, cezanın kitap içeriğinde sorumluluğu olmayan grafikere kesildiği öğrenildi

Diyanet İşleri Başkanlığı, 12 Temmuz 2023 tarihinde 20 bin takım Hadislerle İslam isimli eser bastırdı. Basımın başkanlığa maliyeti, 11 milyon 60 bin TL oldu. Kitap, internet üzerinden satışa çıkartıldı. Çok sayıda satıldığı öğrenilen eserde büyük hata olduğu fark edildi. Aylar sonra fark edilen hata nedeniyle kitabın toplatılması sonucu 30 milyon TL’ye yakın zarar ortaya çıktığı öne sürüldü.

SORUMLUYA ÖDÜL

Hatalı basım nedeniyle ortaya çıkan zarara karşın yedi ciltlik eserin basımında sorumluluğu bulunan Y.Y, “Ödül” olarak nitelendirilebilecek bir göreve getirildi. Y.Y’nin, aylık 350 bin TL maaşla bir Avrupa kentine Din Hizmetler Ataşesi olarak atandığı belirtildi.

SKANDALA İNCELEME

BirGün’ün yaşananları haberleştirmesinin ardından konuyu incelemek üzere müfettiş görevlendirildiği öğrenildi. Müfettişin, bir Avrupa kentine Din Hizmetleri Ataşesi olarak atanan Y.Y’yi, “Kusur sahiplerinden biri” olarak nitelendirdiği ve “Zararın tazmini” talepli rapor düzenlediği kaydedildi. Diyanet yönetiminin müfettiş raporuna karşın ataşeden hesap sormadığı savunuldu. Diyanet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, “Olayda doğrudan sorumlu” olduğu belirtilen ataşe yerine, kitap içeriğiyle ilgili sorumluluğu bulunmayan ve grafik, tasarım, mizanpaj işlerini yapan bir memura ceza kesildi. Memurun, kendisine kesilen cezayla ilgili yargıya başvurduğu bildirildi.

VİCDAN SAHİBİ YOK MU?

Yaşananlarla ilgili konuşan Diyanet kaynakları, şunları söyledi:

“Kamu zararını örtbas etmek için birileri tarafından yönetime, sürekli yanlış bilgiler aktarılıyor. Kurumda yapılan yanlışlar, yapanın yanına kâr kalıyor. Adli makamların, haberler üzerine resen soruşturma açması gerekir. Suçu olmayanlara idari cezalar verilerek konu örtbas ediliyor. Ortada 30 milyon TL’lik bir kamu zararı var. Bu zarara yol açan hatanın sorumluları kim ve bu zararı kimler karşılayacak? Vicdan sahibi bir yönetici yok mu? Eğer bu yanlışların üzerine gidilmez ise kuruma huzur gelmez.”