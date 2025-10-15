Kamucu enerji politikası mümkün

BirGün/Ankara

TMMOB "Enerji Sempozyumu'na Giderken" Kamu Yönetiminde Değişim ve Enerji Sempozyumu Ankara’da MMO Eğitim ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Sempozyum, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz ve CHP Enerji Bakanlığından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Zonguldak Milletvekili ve Elektrik Mühendisleri Odası üyesi Deniz Yavuzyılmaz'ın açılış konuşmalarıyla başladı.

Koramaz, bu yıl 15’incisi gerçekleştirilecek olan TMMOB Enerji Sempozyumu’nun 11-13 Aralık tarihlerinde yapılacağını açıklayarak “Enerji politikaları yalnızca teknik bir planlama meselesi değildir; aynı zamanda kamusal kaynakların kullanımı, toplumsal yararın gözetilmesi ve ekolojik dengenin korunması gibi hayati alanları doğrudan etkileyen bir kamu yönetimi sorunudur” dedi.

Artan nüfusa ve sanayileşmeye bağlı olarak enerji talebinin hızla arttığına dikkat çeken Koramaz, şöyle konuştu:

“Ülkemiz enerji temini açısından yüksek oranda dışa bağımlıdır. Artan enerji ihtiyacımızın ucuz, sürekli ve güvenli bir şekilde karşılanmasında yaşanan sıkıntılar ülkemizin en önemli problemlerinden biridir. Elektrik arz eksiği olmamasına karşın, sürekli yapılan zamlar nedeniyle elektrik ve doğalgaz faturalarını ödeyemeyen milyonlarca yurttaş söz konusudur. Bu gerçeğe karşın kamu kaynaklarından özel elektrik üretim ve dağıtım şirketlerine milyarlar aktarılmakta, bankalara kredi borçlarını ödemeyen enerji şirketlerine sürekli destekler verilmektedir. Sorunun bu boyutlara ulaşmasının temel nedeni, kamusal bir hizmet olan enerji üretiminin basit bir piyasa faaliyeti olarak görülmesi, stratejik bir planlama anlayışının olmamasıdır. Kamunun enerji yatırımlarından çekilerek, bu alanlara gerekli yatırımları yapmamasıdır. Yerli yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarımızın yeterince değerlendirilememesidir. Uygulanan özelleştirme ve serbestleştirme politikaları ile enerji alanlarındaki kamu kuruluşlarının parçalanması, küçültülmesi, işlevsizleştirilmesi ve özelleştirilmesidir. Cumhuriyet tarihimizin bu denli stratejik kurumlarının özelleştirilmesi, enerji arz güvenliği açısından ciddi bir tehdit ve ülke ekonomisi açısından büyük bir risktir. Enerji sektörünün özel şirketler elinde tekelleşmesi, üretim ve dağıtımın kâr-zarar hesabına indirgenmesi ülkenin ortak geleceğini de riske atmaktadır.”

"KAMUCU AKIL YENİDEN ÖRGÜTLENMELİ"

Enerji sektörünün üretimden tüketime kadar her aşamasının bütüncül olarak kamusal planlanma ile yönetilmesi gerektiğini kaydeden Koramaz, “Dışa bağımlılığın azaltılması, sürdürülebilirlik, yenilenebilirlik ve arz güvenliği ilkeleri bu kamusal planlamanın temelinde yer almalıdır. Enerjiyi bir meta olarak değil, yaşam hakkının bir parçası olarak gören bir yönetim anlayışı için, kamu yönetimindeki değişimin yönü bizler için açık ve nettir. Piyasa odaklı modellerin terk edildiği, kamu yararının esas alındığı, demokratik, katılımcı ve halkçı-kamucu bir enerji politikası mümkündür ve gereklidir. Bu hedefe ulaşmanın yolu, kamusal aklın yeniden örgütlenmesinden, bu yönde toplumsal bir bilinç oluşturulmasından geçmektedir” diye konuştu.

ENERJİ POLİTİKALARI MASAYA YATIRILDI

TMMOB Kamu Yönetiminde Değişim ve Enerji Sempozyumunda, "Kamu Yönetiminde Değişim" ana başlığıyla TMMOB Yönetim Kurulu II. Başkanı Ekrem Poyraz moderatörlüğünde başlayan ilk oturumda Aziz Konukman - "Türkiye ‘de Kapitalizm ve Sermaye Birikim Süreci, Kamunun Değişen Rolü", Sonay Bayramoğlu - "Dünyada ve Türkiye‘de Kamu Yönetiminde Değişim", Ozan Zengin - "Siyasal Sistem ve Düzen Açısından Türkiye’nin Yönetsel Durumu", Levent Demirelli - "Kamu Personel Yönetiminde Değişim" sunumlarını gerçekleştirdi.

İkinci oturumda TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi Bahadır Acar moderatörlük görevini üstlendi. "Kamulaştırma, Kamucu Politikalar ve Denetim Mekanizmaları" ana başlığıyla gerçekleştirilen oturumda Onur Karahanoğulları - "Kamulaştırma Olanakları", Hayri Kozanoğlu - "Dünyada Kamuculuk Örnekleri", Nurcan Bilge Gökdemir - "Kamu Yönetiminde Denetim, Denetimsizlik" sunumlarını yaptılar.

Üçüncü oturum "Enerji Sektöründe Mevcut Durum Değerlendirmesi ve Kamucu Politikalar" başlığıyla Bahadır Acar kolaylaştırıcılığında gerçekleştirildi. Nilgün Ercan - "Elektrik Üretiminde Kamu Kuruluşunun Değişen Rolü", N. Bülent Damar - "Enerji Piyasası Üzerine Genel Bir Değerlendirme", Mahir Ulutaş - "Elektrik Enerjisi Sektöründe Kamulaştırmanın Zorunluluğu Üzerine" ve Oğuz Türkyılmaz - "Toplum Yararını Gözeten Kamucu, Katılımcı, Demokratik Planlama Temelli Enerji Politika, Program ve Uygulamaları" sunumlarını yaptılar.

TMMOB Kamu Yönetiminde Değişim ve Enerji Sempozyumu, Teoman Alptürk’ün başkanlığında “Enerji Sektöründe Kamucu Politikalara İlişkin Değerlendirmeler” açık oturumuyla son buldu.