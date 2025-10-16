Kamucu enerji politikası yaratmak mümkün

BirGün / Ankara

TMMOB "Enerji Sempozyumu’na Giderken" Kamu Yönetiminde Değişim ve Enerji Sempozyumu Ankara’da MMO Eğitim ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Sempozyum, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz ve CHP Enerji Bakanlığından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Zonguldak Milletvekili ve Elektrik Mühendisleri Odası üyesi Deniz Yavuzyılmaz’ın açılış konuşmalarıyla başladı.

Koramaz, enerji sektörünün üretimden tüketime kadar her aşamasının bütüncül olarak kamusal planlanma ile yönetilmesi gerektiğini kaydederek şunları söyledi:

“Dışa bağımlılığın azaltılması, sürdürülebilirlik, yenilenebilirlik ve arz güvenliği ilkeleri bu kamusal planlamanın temelinde yer almalıdır. Enerjiyi bir meta olarak değil, yaşam hakkının bir parçası olarak gören bir yönetim anlayışı için, kamu yönetimindeki değişimin yönü bizler için açık ve nettir. Piyasa odaklı modellerin terk edildiği, kamu yararının esas alındığı, demokratik, katılımcı ve halkçı-kamucu bir enerji politikası mümkündür ve gereklidir. Bu hedefe ulaşmanın yolu, kamusal aklın yeniden örgütlenmesinden, bu yönde toplumsal bir bilinç oluşturulmasından geçmektedir.”

Sempozyumda gazetemiz Ankara Temsilcisi Nurcan Bilge Gökdemir de "Dünyada Kamuculuk Örnekleri" başlıklı sunumunu gerçekleştirdi.