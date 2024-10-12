Kamuda araç saltanatı: Tam 111 bin 599 taşıt

AKP iktidarındaki lüks ve şatafatı ortaya koyan en somut verilerden olan kamudaki araç saltanatına yönelik veriler, “İtibardan tasarruf olmaz” anlayışına ayna tuttu. Kiralık araçlar hariç, kamudaki araç sayısının toplamının 110 bini aştığı öğrenildi.

Türkiye’de giderek derinleşen ekonomik kriz, iktidarın fahiş harcamalarına engel olamadı. Yaptırım içermeyen Tasarruf Tedbirleri Genelgesi ile ekonomik krizin etkilerini azaltmaya çalışan AKP, krizin acı faturasını ise yurttaşa kesti. Yurttaş, iğneden ipliğe hemen her ürüne yapılan zamların altında ezilirken iktidar, “İtibardan tasarruf olmaz” anlayışından geri adım atmadı.

BirGün, düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile özel ve genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin araç sayısına ulaştı. Haziran 2024 itibarıyla kamunun envanterinde toplam 111 bin 599 araç olduğu tespit edildi.

Kamu envanterindeki 111 bin 599 aracın 106 bin 363’ü genel bütçeli kamu idarelerinin, 5 bin 136’sı özel bütçeli kamu idarelerinin, 100’ü ise düzenleyici ve denetleyici kurumların araçlarından oluştu.

DİYANET’E 408 ARAÇ

Bakanlıklar ile kamu kurumlarının otoparklarındaki araçların bazı kurumlara göre dağılımı ise şöyle sıralandı:

• Türk Standartları Enstitüsü: 154

• Karayolları Genel Müdürlüğü: 798

• Diyanet İşleri Başkanlığı: 408

• Gençlik ve Spor Bakanlığı: 831

• Cumhurbaşkanlığı: 461

• Kültür ve Turizm Bakanlığı: 306

• Dışişleri Bakanlığı: Bin 156

• Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: 47

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HER YIL ARTAN SAYI

Kamu kurumlarındaki araç sayısında yıllar itibarıyla yaşanan değişim de dikkati çekti. 2021 yılında 104 bin 737 olan kamu envanterindeki araç sayısı, 2022-2024 döneminde yıllara göre yukarıdaki grafikte belirtilmiştir.