Kamuda "ayrımcı" zam teklifi: Memurları yok saydılar

AKP tarafından Meclis'e sunulan ve Plan Bütçe Komisyonu'ndan geçen düzenlemeyle; genel müdür, daire başkanı ve müfettiş gibi "kariyer meslek" gruplarına 30 bin TL seyyanen zam yapılması öngörülüyor.

KİMLER FAYDALANACAK?

Genel Kurul'dan geçmesi beklenen düzenlemeyle maaşı katlanacak olan şanslı azınlık şu unvanlardan oluşuyor:

TBMM Genel Sekreteri, SGK, AFAD ve TÜİK Başkanları.

Büyükelçiler, Diyanet İşleri Başkanı, Valiler ve Kaymakamlar.

Bakanlık Genel Müdürleri, Daire Başkanları ve Müşavirler.

Merkez teşkilatındaki Başmüfettiş, Müfettiş, Denetçi ve Uzmanlar.

Cumhurbaşkanlığı ve TBMM'deki üst düzey koruma ve makam personeli.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen önerge, kamuoyunda "adaletsizlik" tartışmalarını alevlendirdi. Yaklaşık 30 bin kişiyi kapsayan düzenlemeyle; genel müdürler, daire başkanları, il müdürleri, müfettişler ve merkez teşkilatındaki uzmanların maaşlarına 30 bin liraya varan iyileştirme yapılması hedefleniyor. Ancak kamunun yükünü sırtlayan öğretmen, polis, hemşire, doktor, mimar ve mühendisler bu zammın dışında tutuldu.

MERKEZ-TAŞRA AYRIMI

Düzenlemenin en çok eleştirilen yönü ise "merkez-taşra" ayrımı oldu. Aynı işi yapan ancak taşra kadrosunda bulunan gelir uzmanları, SGK denetmenleri ve il müdürlüklerindeki uzmanlar bu haktan yararlanamayacak.

Sendikalar, "Öğretmen, polis açlığa mahkûm edildi" diyerek tepkilerini dile getirirken, düzenlemenin sadece "seçkin" bir zümreyi kapsamasının çalışma barışını bozacağı uyarısında bulundu.