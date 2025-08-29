Kamuda çözüm birleşik mücadele

Bilge Su YILDIRIM

6 milyon memur statüsündeki kamu emekçisi ve emeklisine sefalet ücreti dayatan 8. Dönem Toplu İş Sözleşmesi’nin (TİS) önceki gün çoğunluğu AKP’li Tayyip Erdoğan tarafından atanan Hakem Kurulu’ndan geçerek yürürlüğe girmesine ilişkin tepkiler sürüyor.

İktidar, başta grev yasağı olmak üzere devreye soktuğu türlü baskı mekanizması ile 600 bini aşkın kamu işçisini yoksulluğa mahkûm etmesinin ardından 8. Dönem TİS görüşmelerini de ele geçirdiği hakem mekanizmasına sıkıştırarak bir kez daha dediğini yaptırdı. Kamu Çerçeve Protokolü’nde (KÇP) masaya oturan Türk-İş ve Hak-İş’in de, 8. Dönem TİS görüşmelerinde yetkili konfederasyon olan Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen’in de etkili, işçiden yana bir sendikal faaliyet yürütmemesi de adeta iktidarın ekmeğine yağ sürdü.

İmzalamayı reddettiği 2026 için kümülatif yüzde 18, 2027 içinse yüzde 8 oranında zam gören teklifi hakeme taşımayacağını ilan eden Memur-Sen’in, işveren konumundaki iktidarın hakeme gitmesinin ardından heyete üye yollaması uzun sürmedi. Böylece, hakeme üye gönderme yetkisi bulunan yetkili konfederasyonlar Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen’in desteğiyle hakem heyeti oluşturuldu, heyetten çıkan karar ise bir kez daha kamu emekçisinin aleyhine oldu. Sürecin başından bu yana başta Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) olmak üzere diğer kamu emekçisi konfederasyonları tarafından hakeme gitmeme çağrıları alan Memur-Sen, heyete üye yollaması sebebiyle eleştirildiğinde ise “Bu sendika kanunuyla ancak bu kadar sendikacılık” minvalinde bir açıklamada bulundu. Memur-Sen’in açıklamasına kamu emekçileri ve konfederasyonları tarafından tepki yağarken milyonlarca yurttaşı ilgilendiren TİS de bağıtlandı.

İKTİDAR GÜDÜMÜNDEKİ SENDİKACILIĞIN DIŞAVURUMU

KESK Merkezi Yönetim Kurulu Üyeleri Sema Pınar ve Bahadır Berdicioğlu, yürütülen pazarlık sürecine ilişkin BirGün’e değerlendirmelerde bulundu. Berdicioğlu, kamu emekçilerinin grev hakkını ortadan kaldıran 4688 Sayılı Kanun’un yürürlüğe girmesinin en büyük destekçilerinin Memur-Sen ve Türkiye Kamu Sen olduğunu hatırlatarak şunları söyledi: “Bu yasa daha tasarı halindeyken Meclis’e geldiğinde alanlarda, meydanlarda eylem örgütleyen KESK, yasalaşmasını savunan iktidar bloğunun izdüşümündeki Memur-Sen ve Türkiye Kamu Sen’di. ‘Bu yasayla bu kadar sendikacılık’ açıklaması yaptıklarına göre sormak lazım, yeni mi anlamışlar bu yasanın ne olduğunu? Gerek evrensel sendikal hak ve özgürlükleri gerekse Türkiye’nin imzacısı olduğu ILO sözleşmelerini ihlal eden bir yasa bu. Bir kere en başta pazarlık sürecini kısıtlıyor, diyor ki 1 Ağustos’tan 31 Ağustos’a kadar vaktiniz var. Süresi bile yasayla kısıtlanmış bir toplu pazarlık sürecinin özgür ve adil olduğu nasıl iddia edilebilir? Grev hakkını da kamu emekçisinin elinden alarak başta Anayasa ihlali yapan garabet bir yasadan bahsediyoruz. Ne yasa ne de hakem Memur-Sen’in ne olduğunu bilmediği, kavrayamadığı uygulamalar değil.

8 dönemdir yapılan TİS’lerden 3’ü daha önce hakeme taşındı, birinden bile emekçinin lehine karar çıkmadı. Bir kere gittiniz, sonucu gördünüz. Ders çıkarmadınız ve bir daha gittiniz, tamam, ama sözleşmeyi dördüncü kez hakeme taşırken farklı bir sonuç çıkabileceğini nasıl düşünebilirsiniz? Biz bu anlayışa karşı 7 konfederasyon bir araya geldik, hep beraber dedik ki bu garabet sisteme destek olma, heyete gitme. Sonuç ortada. Önceden yazılmış bir senaryoyu hayata geçirdiler. Bu yüzden bir kere o heyetin toplanmasına vesile olduktan sonra ‘Masadan kalktım’ demenin hiçbir anlamı yok. Eğer sözleşme hakeme taşınmasaydı süreç Meclis’e, plan bütçe komisyonuna taşınacaktı. Bu, aynı zamanda mevcut eylemlerin ivme kazanmasına, sokaktaki sınıf hareketinin, toplumsal muhalefetin de güçlenmesini sağlayacaktı. İktidar bloğu ve güdümündeki konfederasyonlar bunu istemediler ve bunu engellediler. İktidardan icazet isteyerek hareket eden, emekçilerin haklarını askıya alan yasalarla beslenen sendikacılık anlayışının dışavurumudur bu. Biz, KESK olarak bütçe döneminde kamu bütçesinden hakkını isteyen bir eylem haritasıyla hareket edeceğiz.”

BU YASAYA KURBAN EDECEK BİR TİS SÜRECI DAHA YOK

Pınar ise KESK’in mücadele haritasını 3 madde altında sınıflandırarak şu ifadeleri kullandı: “Sözleşmenin hakemden geçmesiyle süreç aslında yeni bir evreye girdi. 4 milyonu aşkın kamu emekçisi ve 2.5 milyon kamu emeklisine açıkça sefalet dayatıldı. Kamu emekçisi de bunu görüyor. Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen’den istifa ederek KESK’e üye olan ciddi bir kitle var. Biz de bu yeni evrede, bu koşullar altında önümüze koyduğumuz mücadele hattını şöyle şekillendiriyoruz: Birincisi ve en önemlisi kamu konfederasyonlarının bir arada hareket ettiği birleşik bir mücadele hattının oluşturulması. Biz sözleşme yürürlüğe girene kadar da bunun için mücadele ettik, bugün ve bundan sonra da bunun için mücadele ediyoruz, edeceğiz. İkinci olarak nasıl ki diğer konfederasyonlarla bir çalışma yürütüyoruz, kendi içimizde de bir örgütlenme seferberliği oluşturuyoruz. Önümüzdeki 15- 20 günlük süreç oldukça kritik. Bu yüzden örgütlü olduğumuz her işkolunda tüm üyelerimizle, şube başkanlarımızla, işyeri temsilcilerimizle adım adım bir direniş örüyoruz. Üçüncüsü ise şu an yürürlükte olan 4688 sayılı sendika yasasının yeniden düzenlenesi için vereceğimiz hukuki mücadele. Biz bu yasayla bugüne dek 8 toplu sözleşme gördük, Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen tarafından tam 8 kere bu yasa altında gerçekleşen pazarlık süreçlerine maruz bırakıldık. Bir toplu sözleşmemizi daha bu koşullar altında geçirmeye niyetimiz yok. Kamu emekçisinin grev hakkına kavuştuğu ve toplu pazarlık sürecinin, emekçinin üretimden gelen gücünü kullanarak emeğini savunabildiği, yani esaslı olarak ‘pazarlık yapabildiği’ koşulları yaratmak için mücadelemize devam edeceğiz.”