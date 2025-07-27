Kamuda grev dalga dalga geliyor

EMEK SERVİSİ

Kamuda çalışan 600 bin işçiyi ilgilendiren Kamu Çerçeve Protokolü’nde hükümetin, ilk 6 aydan sonraki dönemler için önerdiği gerçekleşen enflasyon oranındaki zam teklifini geri çekmesinin ardından sendikalardan ardı ardına grev kararları gelmeye devam ediyor.

Özellikle demiryolu ve madencilik işkolunda alınan grev kararlarıyla birlikte işçiler, önümüzdeki hafta iş bırakmaya başlayacak.

İlk grev kararını alarak sahaya inen TCDD bünyesinde örgütlü Demiryol-İş Sendikası’nın ardından Karayolları Genel Müdürlüğü’nde örgütlü Yol-İş Sendikası da grev kararı aldı.

Yol-İş Sendikası şubeleri, grev kararlarını yarın örgütlü bulundukları işyerlerine asarak ilan edecek.

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Yarın grev ilan edecek bir diğer sendika ise Tez-Koop İş. Tez-Koop İş Ankara 2 No’lu Şube, üniversitede çalışan üyeleriyle birlikte yarın grev ilanını ODTÜ Rektörlük binasına asmasının ardından 7 Ağustos’ta fiilen greve çıkacak.

Grev kararı alan bir diğer sendika Maden-İş Sendikası ise duyurusunda, “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Türk-İş arasında anlaşma sağlanamaması halinde Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü için 1 Ağustos 2025 tarihinde ve TKİ Genel Müdürlüğü için ise 8 Ağustos 2025 tarihinde grev uygulaması başlayacaktır” açıklamasında bulundu. Böylece kamuda ilk grev, 1 Ağustos Perşembe Eti Maden’de başlayacak.