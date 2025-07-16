Kamuda grev sesleri yükseldi

Emek Servisi

Kamuda çalışan yaklaşık 600 bin işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi çerçeve protokolünde hükümetle uzlaşma sağlanamaması üzerine işçiler eylemlerini sürdürüyor. Türk-İş yöneticileri, hükümetin talepler karşısında sessizliğini koruduğu sürece, eylemlerin büyüyerek artacağını ve genel greve doğru gidileceğini duyurdu.

EYLEMLER İŞÇİNİN SESİ OLUYOR

Türk-İş’e bağlı sendikalara üye kamu işçileri, önceki gün mesai bitimi sonrasında işyerlerini terk etmeyerek taleplerini yineledi. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, işçilerin eylemine destek vermek için Ankara’daki TCDD Taşımacılık AŞ Demiryolu Fabrikası’nı ziyaret etti. Burada konuşan Atalay, ülke genelindeki tüm iş yerlerinde eylemlerin sürdüğünü belirterek, “Bu eylemler işçinin sesini duyurmak içindir. Ama hâlâ duyması gerekenler, görmesi gerekenler görmemeye çalışıyor” dedi.

Geçim şartlarının işçiler için katlanılamaz hale geldiğini ifade eden Atalay, “35-40 bin lirayla geçinmek mümkün değil. Bunu Maliye Bakanı dışındaki tüm yetkililere anlattım, son olarak Cumhurbaşkanı’na da söyledim. Önümüzdeki hafta grev ilanını asmak zorundayız. En geç 26 Ağustos’ta grevi uygulamaya geçirmek mecburiyetindeyiz” dedi.

BU KADAR OYALAMAK HATA

Türk-İş’e bağlı Tez-Koop-İş Sendikası Genel Sekreteri Hasan Bozkurt ise kamu işçilerinin taleplerinin karşılanmaması halinde 17-18 Temmuz’dan sonra yeni bir eylem planı açıklayacaklarını duyurdu. Bozkurt, “Hükümet ile talepler konusunda anlaşamamamız üzerine işyerlerinde eylemlerimize başladık ve bu eylemler devam edecek. Anlaşma sağlanamaması durumunda genel bir grev söz konusudur” dedi.

Özellikle şehir merkezinde bir noktada oturma eylemleri düzenlemeyi planladıklarını belirten Bozkurt, “Bu eylemlere genel merkez yöneticileri de katılacak. Türkiye’deki ekonomik şartlar ortada. Yaşam koşulları zorlaştı ve bize teklif edilen rakamlar mevcut ekonomik durum karşısında yetersiz. Zaten bu kadar uzun süre bekletilmiş olmak bile başlı başına bir hata. Bu nedenle sunulan teklifi kabul etmiyoruz” diye konuştu.

EMEKÇİ HER EYLEME HAZIR

Bugün iş bırakma eylemi olacağını aktaran Bozkurt, şu şekilde konuştu: “İşçiler greve çıkmaya hazır. 17 Temmuz Perşembe günü 5 No’lu şubemizin organize ettiği, İstanbul’da büyük bir yürüyüş gerçekleştireceğiz. Tüm işçilere mesajlar gönderildi. Saraçhane’de toplanıp üniversitelerde çalışan işçilerle birlikte yürüyüş yapacağız ve basın açıklaması düzenleyeceğiz. İş bırakma eylemi de olacak. Taleplerimiz karşılanmadığı sürece eylemlerimiz artarak sürecek.”

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ATEŞİN BAŞINDA SABAHA KADAR NÖBET

Kütahya İl Özel İdaresi işçileri, toplu iş sözleşmesinin sonuçlanmaması nedeniyle başlatılan eylemlilik sürecinde işyerini terk etmeme eylemi gerçekleştirdi. Kurum bahçesinde gerçekleştirilen eylemde işçiler slogan atarak ve ateş yakarak seslerini duyurmaya çalıştılar. Yaklaşık 4 saat işyerini terk etmeyen işçiler gerekirse işyerlerinde nöbete hazır olduklarını vurguladı. Eylemlerinde kararlılık vurgusu yapan işçiler, beklenilen zam oranlarının yapılmaması halinde bir günlük iş bırakma eylemine gideceğini bildirdi.

Eylemde ilk açıklamayı Türk-İş İl Temsilcisi ve Çimse-İş Şube Başkanı İsmail Gök yaptı. Gök açıklamasında şöyle konuştu: ‘’Hükümet tarafından bizlere layık görülen önce yüzde 16 sonra yüzde 17 teklifi Türk-iş olarak hayır biz bunları kabul edemiyoruz dedik. Geçinemiyoruz, yetinemiyoruz bugün yine meydanlardayız sesimizi duyuracağız’’ dedi. İşçilerin haklarının alınması adına başlatılan eylemlerin kamu çerçeve protokolünün sonuçlanmasına kadar süreceğini aktaran Gök, “Eylem planı doğrultusunda eylemlilik kararımız sürecek” dedi.