Kamuda güvencesiz dönem başlıyor: 'Esnek çalışma' hedefi

Kamuda 'esnek çalışma' modellerinin uygulanmasına yönelik mevzuat çalışmaları tamamlanması için hazırlıklar başladı.

2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan yaptığı derlemeye göre, haziran 2025 itibarıyla kamuda 5 milyon 289 bin 449 kişi istihdam ediliyor. Bunların 3 milyon 474 bin 548'i kadrolu, 438 bini 618'i sözleşmeli ve 1 milyon 225 bin 772'si ise işçi statüsünde çalışıyor.

Programla, "kamu personelinin verimliliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapılarak iyi uygulamaların yaygınlaştırılacağı" savunuluyor.

İlgili kurum ve kuruluşların işbirliğinde kamuda 'esnek çalışma' modellerinin uygulanmasına yönelik mevzuat çalışmaları yapılacak.

Programla, "görevde yükselmede uygulanan seçme yöntemlerinin liyakat esaslı tekniklerin gözetilerek geliştirileceği ve yazılı ve sözlü sınavların ağırlığının gözden geçirilmesi" amaçlanıyor.

SOSYAL GÜVENLİK VE ESNEK ÇALIŞMA UYUMU ARTIRILACAKMIŞ

Sosyal güvenlik mevzuatı ve uygulamalarının yeni nesil 'esnek çalışma' modellerine uyumlu hale getirilmesi planlanıyor.

"Dijitalleşmeyle geleneksel işyeri kavramının dışında ortaya çıkan yeni çalışma modellerinin sosyal güvenlik sistemiyle uyumlaştırılması için teknik ve hukuki altyapının güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapılacağı" ifade edildi.

Kısa çalışma, evden çalışma, hibrit çalışma gibi 'esnek çalışma' modellerinin sosyal güvenlik sistemine uyumunun arttırılması için çalışmaların yürütüleceği savunuldu.

KAMUDA 'KPBS' HAYATA GEÇİRİLECEK

Kamu personelinin güncel istihdam verilerinin merkezi bir sistemden erişilebilir hale getirilmesine yönelik altyapı ve standartlaştırma çalışmaları Kamu Personeli Bilgi Sistemi (KPBS) kapsamında sürüyor.

KPBS'ye yönelik çalışmalar ile ilgili kamu personelinin insan kaynakları politika süreçlerini etkileyecek nitelikteki durum ve hareket bilgilerinin aşamalı olarak sisteme aktarılması ve bu verilerin raporlanabilmesi hedefleniyor.