Kamuda israf rekoru

Türkiye’de giderek derinleşen ekonomik kriz, merkezi bütçeden yapılan fahiş harcamalara engel olmadı. Kamunun en büyük israf kalemi olarak nitelendirilen temsil ve tanıtma harcaması ile Cumhurbaşkanlığı tarafından kullanılan, “Gizli Hizmet Giderleri” kaleminden yapılan harcamalar rekor seviyeye ulaştı. Kamunun Ocak-Mayıs dönemi faiz gideri ise 1 trilyon TL’ye dayandı.

Bütçeden Ocak-Mayıs döneminde yapılan harcamalar belli oldu. Kamunun faiz gideri, rekor düzeyde gerçekleşti. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın verilerine göre, Mayıs ayında bütçeden faize 110 milyar 831 milyon 440 bin TL ödendi. Ocak-Mayıs 2025 döneminde faiz için yapılan toplam harcama ise 834 milyar 568 milyon 870 bin TL olarak kaydedildi.

FAHİŞ KİRALAR

Tasarruf tedbiri genelgelerinin engel olamadığı kiralama giderleri de mali raporlara yansıdı. Ocak-Mayıs döneminde bütçeden kiralar çin çıkan paranın, 9 milyar 116 milyon 147 bin TL olduğu öğrenildi. Toplam 9,1 milyar TL olan kiralama için ödenen paranın 1 milyar 765 milyon 332 bin TL’sini taşıt kiralama giderleri oluşturdu. Kamunun hizmet binalarının toplam kirası için kasadan çıkan para ise 1 milyar 358 milyon 889 bin olarak kayda geçirildi. Kamu, hava taşıtı kiralama gideri olarak ise 1 milyar 156 milyon 673 bin TL’lik ödeme yaptı.

Türkiye’de on milyonlarca yurttaşı yoksulluğa mahkum eden ekonomik krizin durduramadığı temsil ve tanıtma gideri Mayıs ayında da hız kesmedi. Mayıs döneminde imza atılan 316 milyon 94 bin TL’lik temsil gideri, Ocak-Mayıs döneminin en yüksek tutarı olarak kayıtlara geçti. Kamunun Ocak-Mayıs 2025 dönemi temsil ve tanıtma harcaması toplamının ise 583 milyon 865 bin TL olduğu belirtildi.

PARA ÖĞÜTEN SARAY

Merkezi bütçenin en dikkati çeken gider kalemlerinden olan ve “Hesabı sorulamayan tutar” olarak nitelendirilen, Gizli Hizmet Giderleri kaleminden yapılan harcamanın büyüklüğü de dikkati çekti. Kamuoyunda, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gizli kasası" olarak isimlendirilen ve hesabı sorulamayan gizli hizmet giderleri kaleminden yapılan harcamanın, Ocak-Mayıs döneminde 5 milyar 529 milyon 377 bin TL’ye ulaştığı bildirildi.

Eski adıyla “Örtülü Ödenek” olarak bilinen gizli hizmet giderleri, aylara göre şöyle:

• Ocak: 1 milyar 513 milyon 104 bin TL

• Şubat: 961 milyon 631 bin TL

• Mart: 795 milyon 400 bin TL

• Nisan: 1 milyar 639 milyon 989 bin TL

• Mayıs: 569 milyon 253 bin TL

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GELİRİN BÜYÜĞÜ HALKTAN ALINDI

2025’in Ocak-Mayıs döneminde yurttaştan, 4 trilyon 6 milyar 527 milyon TL vergi toplandı. Toplam 4 milyar TL’lik vergi gelirinin kalemlere göre dağılımı ise şöyle ifade edildi:

• ÖTV: 679 milyar 8 milyon TL

• KDV: 567 milyar 804 milyon TL