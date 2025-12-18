Kamuda kariyer personeline zam teklifi: AKP teklifi geri çekti

TBMM Genel Kurulu'nda 2026 Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi görüşmeleri devam ediyor.

AKP Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kamu personeline 30 bin TL verilmesini öngören bir önerge vermişti. Önerge kabul edilmişti.

4. Madde görüşmeleri esnasında yine AKP tarafından verilen önergeyle bu ek maddenin kaldırılması talep edildi. Önerge kabul edildi.

Kamu personeline 30 bin TL seyyanen zam yapılmayacak.

AKP tarafından verilen önerge oldukça tepki çekmişti. Kamu emekçileri teklifin ayrımcı olduğunu belirten açıklamalar yapmıştı. Tepkilerin ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, düzenlemeye ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve AKP Grup Başkanı Abdullah Güler ile görüşerek detaylı bilgi almıştı. Erdoğan'ın ücret adaletinin ve çalışma barışının korunması amacıyla teklifin geri çekilmesi talimatı verdiği iddia edilmişti.