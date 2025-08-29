Kamuda mal alımında yeni dönem

Türkiye'de merkezi satın alma faaliyetlerini yürüten Devlet Malzeme Ofisi (DMO) Genel Müdürlüğü, kamu alımlarını elektronik ortama taşıma kararı aldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, DMO, "Online Katalog Sistemi"ni devreye aldı. Yeni uygulamayla daha önce fiziki evrak süreçleriyle gerçekleştirilen başvuru işlemleri tamamen elektronik ortama taşınacak.

DMO, yeni sistemin pilot uygulamasını bilişim ürün grubu firmaları için başlattı.