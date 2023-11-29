Kamuda RTÜK ayrıcalığı: El üstünde tutuluyor

CHP'li Bayraktutan, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Led Ekran Tanıtım Panosu ve Malzeme alımı ve Montajı” ihalesi ve RTÜK ve Yunus Emre Enstitüsü ortaklığıyla 2022 yılında Viyana, Fas, Kazablanka, Romanya ve Bükreş’te gerçekleştirilen, 2 Milyon TL maliyetli, Dijital Çağda Medya Okuryazarlığı ve Türkçe çalıştayları üzerinden Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in cevaplaması istemiyle yazılı soru önergesi verdi.

İktidar'ın gözdesi RTÜK'ün her anlamda el üstünde tutulduğunu belirten Bayraktutan, "Birçok tartışmalı karara imza atan ve gündemden düşmeyen RTÜK, konu tasarruf olduğunda ortada yok" dedi.

Kurum ve kuruluşların yaptıkları tasarrufları Hazine ve Maliye Bakanlığı’na resmi yazıyla bildireceğinin belirtildiğini vurgulayan Bayraktutan, "RTÜK tasarruf genelgeleri yayınlandığı tarihten günümüze ne kadar tasarruf yapmıştır? " diye sordu.

“RTÜK GENELGELERDEN MUAF MIDIR?”

Önergesinde 2021 yılından itibaren yayınlanan Tasarruf Genelgelerini hatırlatan CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, "RTÜK Kamuda tasarruf genelgelerinden muaf mıdır?" dedi.

Bayraktutan ayrıca RTÜK örneği ortadayken ülkemiz genelindeki kamu kurum ve kuruluşlarının tasarruf genelgelerine uyup uymadığının belirlenmesi gerektiğini söyledi. Bayraktutan açıklamasında; "Şeffaf bir şekilde tüm harcamaların, genelgeler üzerinden yapıldığı söylenen tasarrufların kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini" ifade etti.

CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın Bakan Mehmet Şimşek'e yönelttiği sorular şu şekilde:

1- RTÜK Kamuda tasarruf genelgelerinden muaf mıdır?

2- İlgili genelgelerde kurum ve kuruluşların yaptıkları tasarrufları Hazine ve Maliye Bakanlığı’na resmi yazıyla bildireceği belirtilmiştir. RTÜK tasarruf genelgeleri yayınlandığı tarihten günümüze ne kadar tasarruf yapmıştır?

3- RTÜK harcamaları denetime tabi tutulmuş mudur? 2021,2022 ve 2023 yıllarında RTÜK bünyesinde yapılan harcamaları listeler misiniz?

4- Ülkemiz genelindeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarının Bakanlığınıza resmi yazıyla ilettikleri tasarrufları listeler misiniz? RTÜK benzeri şekilde tasarruf genelgelerine uymayan diğer kurum ve kuruluşlar hangileridir?

5- Tasarruf genelgelerine aykırı şekilde gerçekleştirilen işlemlerin sorumluları kimlerdir? Sorumlular hakkında her hangi bir işlem yapılmış mıdır?