Kamuda tasarruf masalı: Satılanın 31 katı taşıt alımı yapıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in “Kamuda tasarruf” vurgusuyla duyurduğu Tasarruf ve Verimlilik Paketi, uygulamada sınıfta kaldı. Mayıs 2024’te açıklanan paket kapsamında ekonomik ömrünü tamamlamış ve ihtiyaç fazlası kamu taşıtlarının tasfiye edileceği açıklandı. Ancak, aradan geçen sürede atılan adımların sınırlı kalması ve kamuya yük getiren uygulamaların sürmesi tasarruf söylemlerinin havada kaldığını ortaya koydu.

SAĞLANAN GELİR DEVEDE KULAK KALDI

Pakete göre kamu kurumlarının ihtiyaç fazlası araçlarını elden çıkarması öngörülüyordu. Fakat Aralık 2024’te açıklanan araç sayısı, bu hedefin kâğıt üzerinde kaldığını gözler önüne serdi. Kamunun kullanımındaki yaklaşık 120 bin araçtan yalnızca bin adedi ihtiyaç fazlası olarak belirlendi.

Ocak ayı itibarıyla altı aylık süreçte kamu tarafından gerçekleştirilen taşıt satışlarından sadece 5 milyon 109 bin TL gelir elde edildi. Bu sürede aylık bazda en yüksek gelir, 3 milyon 568 bin TL ile Mart ayında kaydedildi. Bu tablo, kamu araç envanterinin küçültülmesi yönündeki hedefin gerçek bir tasarrufa dönüşmediğini açığa çıkarırken bu araç satışından Hazine’ye sağlanan gelir de devede kulak kaldı. 2024 yılının aynı döneminde, tasarruf paketi öncesinde, kamu araç satışlarından 26 milyon 358 bin TL gelir elde edildi. 2025’te araç satış geliri yaklaşık yüzde 80 azaldı.

DAHA FAZLA YENİ ARAÇ ALINDI

Kamudaki araç satışları sınırlı kalırken aynı dönemde kamu kurumlarının yeni taşıt alımları için yaptığı harcama dikkati çekti. 2024'ün ilk altı ayında kamu araç alımları için 161 milyon 182 bin TL harcandı. Satıştan elde edilen gelir, yapılan harcamanın yalnızca yüzde 3'üne denk geldi. Kamuda "tasarruf" söylemiyle başlayan dönem araç alımına daha fazla kaynak aktarımıyla sürüyor.