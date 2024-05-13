Kamuda Tasarruf Paketi'ne CHP'den tepki: “Asıl hedef belediyeleri iş yapamaz hale getirmek”

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından açıklanan tasarruf paketine "Bu pakette asıl hedef yerel seçimlerde 1. parti olan CHP’yi zayıflatmak ve CHP’li belediyeleri iş yapamaz hale getirmektir” ifadeleriyle tepki gösterdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından açıklanan Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi’ne tepki gösterdi.

Yücel, tasarruf paketinin CHP’li belediyeleri zayıflatmak için yapıldığını söyledi.

"ASIL HEDEF 1. PARTİ OLAN CHP’Yİ ZAYIFLATMAK"

Sosyal medya platformu X üzerinden paylaşım yapan Yücel, şunları kaydetti:

"Kamu yatırımlarında, mal ve hizmet alımlarında kesintiler yapılması öngörülüyor. Bu pakette asıl hedef yerel seçimlerde 1. parti olan CHP’yi zayıflatmak ve CHP’li belediyeleri iş yapamaz hale getirmektir. Mesela geçilmeyen köprülere, tedavi olunamayan hastanelere, yolcu inmeyen havaalanlarına garanti ücretleri ödenmeye devam edecek mi?"