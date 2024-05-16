'Kamuda tasarruf' tartışmasında Diyanet göndermesi: "Dua ettiğiniz ile bindiğiniz araç başka"

TBMM Genel Kurulu’nda, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk cezalarının artırılmasını da içeren Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşmeleri sırasında iktidar ve muhalefet milletvekilleri arasında ‘kamuda tasarruf’ tartışması yaşandı. Saadet Partisi Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın lüks otomobille olan fotoğrafını göstererek “Sizin dua ettiğiniz araç başka bindiğiniz araç başka” dedi. AKP Bursa Milletvekili Mustafa Varank ise “Diyanet İşleri Başkanımızın aracından bu kadar rahatsızsanız örnek olarak sizler başlayabilirsiniz” diye konuştu. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ise “Her gruba 3’er tane araç var biz bunları vermeye hazırız” karşılığını verdi.

TBMM Genel Kurulu’nda görüşmelerine devam edilen Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin 3. maddesinde Saadet Partisi’nin önergesinin görüşmeleri sırasında iktidar ve muhalefet milletvekilleri arasında tartışma çıktı.

“SİZİN DUA ETTİĞİNİZ ARAÇ BAŞKA BİNDİĞİNİZ ARAÇ BAŞKA”

Önerge üzerine konuşan Saadet Partisi Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, kamuda tasarruf genelgesini eleştirerek “Şatafat sizin genlerinize işlemiş. Siz 20-30 bin çocuğun her gün günde 5-6 defa delinmesine sebep olan bir şeker sensörünü ödemiyorsunuz 400 milyon dolarlık uçağa biniyor. Hiç mi vicdanınız sızlamıyor o çocukların günde 5-6 defa delinmesinden? SMA’lı çocuklar için taban için yapın. Bir uçağı satsanız Türkiye’de SMA’lı çocuk kalmayacak. Siz 140 çocuk ölürken neredeydiniz” dedi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın lüks otomobil önündeki fotoğrafını gösteren Kasap, “Sizin dua ettiğiniz araç başka bindiğiniz araç başka” demesi üzerine AKP sıralarından tepkiler yükseldi.

“BU ÜLKEDE ALMANYA’NIN 20 KATI ARAÇ KULLANIYOR KAMUDAKİ ÇALIŞANLAR”

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ise sataşma olduğu gerekçesi ile söz alarak AKP Bursa Milletvekili Mustafa Varank’a hitaben “Kamuda aşırı derecede resmi araç israfı var. Her gruba 3’er tane araç var biz bunları vermeye hazırız. Sen kaç yıldır son model Mercedes ile geziyorsun, senin sadece korumaların kaç tane araçla gezdi sen bakanken? Bu ülkede Almanya’nın 20 katı araç kullanıyor kamudaki çalışanlar. Bunların hepsinin üstüne gidelim var mısınız” ifadelerini kullandı.

“KAMUDAN BAHSEDERKEN KENDİSİNİ AYRI TUTMAYI BEN DOĞRU BULMUYORUM”

Bakanlık süreci boyunca yerli üretim araca bindiğini belirten Varank, “Mercedeslere ben binmedim, hiçbir koruma aracım da jeep olmadı. Kamudan bahsederken kendisini ayrı tutmayı ben doğru bulmuyorum. Eğer siz dürüstseniz Diyanet İşleri Başkanımızın aracından bu kadar rahatsızsanız örnek olarak sizler başlayabilirsiniz. Tasarruftan bahsedecekseniz burada eylem yapma ayağına gecelerce ışıkları açık tuttunuz” diye konuştu.

Yeniden söz alan Emir, Varank’ı temiz bir dile davet ettiğini ifade ederek şunları söyledi:

“ÖNCE İKTİDAR OLDUĞUNUZU BİLİN, BÜTÜN YANLIŞLAR BAŞKALARININ SİZİN SUÇUNUZ YOK”

“Varank’ı dinleyince zannedersiniz ki Meclis’i CHP yönetiyor, Meclis Başkanı CHP’li zannedersiniz, Divan’da çoğunluk CHP’de zannedersiniz. Ya, siz bir defa, iktidar olduğunuzu bilin. Bütün yanlışlar başkalarının, bütün enflasyonu bu stokçular, faizciler yapıyorlar; hiçbir suçunuz yok. şimdi diyorsun ya ‘Bizdeki 3 tane arabayı gözün gördü.’ Haklısın, verelim biz, sorun yok ama böyle olmaz bu iş, böyle olmaz. Meclis’i böylesine tasarruf genelgesinin dışına kim çıkardı arkadaşlar, kim çıkardı? Saray çıkardı. Saraydan çıkmadı mı bu kanun?”

“ARAÇLARI BIRAKMAK İÇİN İLK İMZAYI BEN ATACAĞIM HODRİ MEYDAN”

Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin ise makam arabalarını tüm milletvekillerinin bırakması için çağrı yaparak “Grup başkanvekilleri beraber kamuoyuna açıklama yapalım, ilk imzayı ben atacağım. Hodri meydan! Var mısınız” dedi.

“BİZİM ARABALARI AL SEN KULLAN”

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli ise Varank’ı hesap bilmemekle suçlayarak “Bu Meclis’i kapatsak, bir yıl hiç çalışmasak bizim arabaların lafı olmaz; alın siz kullanın, çok meraklısınız makam arabalarına. Sizin sermayeye vergi harcaması olarak geçtiğiniz kıyağın 20’de 1’i olmaz. Hesabı çalışmak lazım. Uçak bir metafor, önemli bir şey. 7 tane uçak olmaz. Tasarruf yapacaksak getirin bir teklif konuşalım. Burada haybeden bir muhabbet… Ne diyor? ‘Bizim 2 araba…’ Al, sen kullan” karşılığını verdi.