Kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda

TBMM Genel Kurulu'nda kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin düzenlemeler içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

TBMM Genel Kurulu'nda teklifin tümü üzerine MHP Grubu adına söz alan Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, Türkiye'nin makroekonomik göstergelerinde olumlu gelişmelerin devam ettiğini, ekonomi programının başarılı bir şekilde sonuçlarını verdiğini belirtti.

Ekonomide en önemli sorunun enflasyon olduğunu vurgulayan Kalaycı, "Yıllık enflasyonda en kötü geride kalmıştır, enflasyon tek hanelere mutlaka düşecektir." dedi.

Fiyat istikrarını sağlamaya dönük politikalarla birlikte başta üretim, tasarruf, vergi, harcama, gelir dağılımı, çalışma hayatı ve tarım alanı ile dijital ekonomiye ve iklim değişikliğine uyum gibi temel alanlarda yapısal reformların hayata geçirilmesi gerektiğini kaydeden Kalaycı, "Kamu kaynakları küresel düzeyde rekabetçi, AR-GE ve yenilik yapabilme kabiliyeti yüksek, sermaye yapısı güçlü, ölçek ekonomisinden azami düzeyde faydalanılabilecek üretim yapılarını oluşturacak şekilde kullanılmalıdır. Başta emekliler, çalışanlar, küçük esnaf ve çiftçiler olmak üzere dar ve sabit gelirli vatandaşlarımızın alım gücünü ve refahını artıracak düzenlemeler yapılmalıdır" ifadelerini kullandı.

Kalaycı, MHP olarak bir proje haline getirdikleri asgari refah seviyesinin endeks üzerinden hesaplanması ve ailelere asgari gelir desteği verilmesi işleminin uygulamaya konulması gerektiğinin altını çizdi.

Türkiye'ye doğrudan yatırımlar yapılmasının çok önemli olduğunu ancak yüksek tutarda avantaj sağlayan ÖTV indirimi ve ilave gümrük vergisi muafiyetinin Türkiye'ye yapılan yatırımın "üretime başlaması" şartına bağlanmasının daha doğru olacağını dile getiren Kalaycı, "Milletimizin gururu, milli otomobilimiz Togg'un rekabet gücünü korumak zorundayız. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Türkiye'ye yeni şirketin gelmesinin Togg için endişe kaynağı olmayacağını söylemekle birlikte konuya hassasiyet gösterileceğine ve gerektiğinde tedbirler alınacağına inanıyoruz" diye konuştu.

DEM Parti Van Milletvekili Gülcan Kaçmaz Sayyiğit, kanun teklifinin kamuoyuna "tasarruf tedbirleri yasası" olarak yansıtıldığını belirterek, "Birincisi bu bir torbadır, içine birbiriyle alakasız maddeler doldurulmuş durumda. İkincisi tasarrufla ilgili olabilecek madde sayısı da maalesef üçü geçmiyor" dedi.

"BU TOGG'UN DA SATIŞLARINI DÜŞÜRECEK"

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, elektrikli araç üreticisi Çinli BYD firması ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında imzalanan anlaşmaya değinerek, "Bir şirket için vergi oranlarında değişiklik yapılıyor, şirket yatırım bitmeden gümrük vergisinden muaf tutuluyor; şirkete resmen özel bir indirim yapılıyor. Herhalde bu 1 milyar dolarlık yatırım Türkiye hazinesinden finanse edilecek" diye konuştu.

Bunun Anayasa'ya aykırı olduğunu savunan Ağbaba, "Bu Togg'un da satışlarını düşürecek ve belki de Togg'u batıracak" dedi.

Teklifle tasarrufa uymayan kamu görevlilerine ceza geldiğini de belirten Ağbaba, "Yani CHP'li belediyelere sopa gösteriliyor" dedi.

"CHP'NİN TOGG'LA İLGİLİ HASSASİYETİNİ DE TAKDİRLE KARŞILADIĞIMI İFADE ETMEK İSTERİM"

AKP İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar ise kanun teklifiyle mali disiplini güçlendirmek amacıyla uygulamaya konulan maliye politikası çerçevesinde kamu tasarruflarının artırılması, tasarruf kültürü ve bilincinin yaygınlaştırılması, bu bağlamda kamuda tasarruf anlayışına riayet edilmesi ve kaynakların en rasyonel şekilde kullanılmasının amaçlandığını ifade etti.

Kanun teklifiyle taşıt ve iş makinelerinin bütüncül ve hızlı bir şekilde satışının gerçekleştirilmesi amacıyla Özelleştirme İdaresi Başkanlığının yetkilendirilmesini sağladıklarını anlatan Kırkpınar, "Yatırım sözleşmelerinin yatırım teşvik belgelerine istinaden uygulamalara benzer şekilde damga vergisinden istisna tutulmasını amaçlayan bir madde düzenliyoruz. Yine, bu teklifimizde, BOTAŞ borçlarının mahsuplaşma suretiyle terkinine ilişkin bir madde düzenliyoruz. Yine, bir başka madde de Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesine sağlayacağı dış finansman için hazine geri ödeme garantisini düzenleyen bir madde söz konusu" bilgisini verdi.

Sadece dışarıdan şarj edilebilen kamuoyunda hibrit elektrikli araçlardan birleştirilmiş kilometre başına karbondioksit emisyonu 25 gramın altında, birleştirilmiş elektrikli motor menzili de 70 kilometrenin üzerinde ve 1800 santimetreküpü geçmeyen motor silindir hacmi ve matrah eşiklerine göre ÖTV düzenlemesi yaptıklarını aktaran Kırkpınar, "Burada CHP'nin Togg'la ilgili hassasiyetini de takdirle karşıladığımı ifade etmek isterim" dedi.

Kırkpınar, tasarruf tedbirlerinin uygulanmasının denetimine ilişkin bir düzenlemenin de teklifte yer aldığını belirterek, "Bu maddeyle kamuda uygulamaya konulan tasarruf tedbirlerinin etkin bir şekilde uygulanmasına katkı sağlaması amacıyla, bu alandaki uygulamalara yönelik olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı ve idarelerince yapılacak izleme ve denetim sonucunda tasarruf tedbirlerine aykırı iş ve işlemlerde bulunduğu tespit edilenlere disiplin cezası verilmesi ve yapılan iş ve işlemlerin sonuçlarının da rapor edilip ilgili kurumlara iletilmesini düzenleyen bir maddemiz var" ifadelerini kullandı.

Kırkpınar, yapılacak olan tasarrufların devam edeceğinin altını çizdi.

Kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifinin tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından teklifin birinci bölümü üzerindeki görüşmelere geçildi.