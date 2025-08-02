Kamuda zam pazarlığı: TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ hükümetle anlaştı

TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ, Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde hükümetle anlaşma sağladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Prof. Dr. Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ heyetlerinin katılımıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda düzenlenmesi planlanan olan Kamu Çerçeve Protokolü İmza Töreni’ne katılacaktır" ifadelerine yer verildi.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, geçtiğimiz günlerde Saray'da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'la görüşmüştü. Hükümetin kamu işçisine son zam teklifi şöyle olmuştu: • Günlük brüt çıplak ücreti 1400 liranın altında olanlar 1400 liraya çekilecek. Seyyanen 1400'ün üzerine herkese 40 lira zam yapılacak. • Birinci 6 ay yüzde 24, ikinci 6 ay ilk brüt çıplak ücrete 50 lira zam yapılacak. Arkadan yüzde 11 uygulanacak. Enflasyon aşarsa bu aşan kısım uygulanacak.

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