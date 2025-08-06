Kamudaki mimar ve mühendisler göz ardı edildi

BirGün / ANKARA

KESK'in alternatif masasına TMMOB de katıldı. Çankaya Belediyesi önünde dün yapılan basın açıklamasında konuşan TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, kamudaki mühendis, mimar ve şehir plancılarının beklentilerini açıkladı. Koramaz, “Bugüne kadar iktidar ile yetkili yandaş sendika arasında mutabakata bağlanan maddeler hiçbir kazanım sağlamamıştır” dedi.

Bir ülkenin teknik eleman gücünün ülke kalkınmasının, toplumsal gönencin artırılmasının en temel dinamiği olduğunu kaydeden Koramaz, şu ifadeleri kullandı: “Ülkemizin her fabrikasında, yolunda, santralinde, yatırımında bu meslek dallarının büyük emeği bulunmaktadır. Son dönemde sağlık, hukuk gibi alanlarda bizlerle eşdeğer meslek gruplarına yönelik, gerek çalışma dönemleri, gerekse de emeklilik süreçlerine yönelik iyileştirmeler yapılırken mühendis, mimar ve şehir plancıları göz ardı edildi. Bu çalışanlar ve emeklileri ile mühendis, mimar ve şehir plancıları arasındaki ekonomik fark açıldı.”

Koramaz, kamuda çalışan mimar, mühendis ve şehir plancılarının kimi taleplerini şöyle sıraladı:

Başmühendis, Başmimar, Mühendis, Mimar, Peyzaj Mimarı, İç Mimar, Bölge Plancısı ve Şehir Plancılarının ek ödeme oranları, yüzde 180 ile yüzde 200 seviyesine yükseltilmeli ve bu ödemeler emekliliğe de yansıtılmalıdır.

Kamuda milyarlarca tutarlardaki yatırımların, plan, proje, teknik uygulama ve denetim görevlerini üstlenen, hakedişlerine imza koyan meslektaşlarımızın aldıkları büyük sorumluluğun ve özverili çalışmaların karşılığı olarak risk ve sorumluluk tazminatı adı altında bir ek ödeme kalemi oluşturulmalıdır.