Kamudaki yöneticilere 28,7 milyon TL ödeme

Milyonlarca hanenin yoksulluğa mahkûm edildiği AKP hükümetleri döneminde, bir avuç azınlık servetine servet kattı.

Kamu ihalelerinin, “rant aktarılma aracı” olduğu gerekçesiyle eleştirildiği AKP iktidarında, kamu şirketleri de “iktidarın arpalığı” haline getirildi.

İhalelerin yanı sıra yönetici görevlendirmeleri de AKP döneminin eleştirilen politikaları arasında yer aldı. Kamuya yönetici atamaları, “Liyakat değil, AKP’ye yakınlık gözetiliyor” gerekçesiyle tartışmalara konu oldu.

AKP hükümetleri döneminde kritik çok sayıda kamu kuruluşu, mali batağa saplandı. Şirketlerin mali yapısındaki bozulma, liyakat tartışmalarını da beraberinde getirdi. Çok sayıda Kamu İktisadi Teşebbüsü’nün (KİT) yönetim kadroları, AKP’ye yakın isimlerle dolduruldu.

KİT’lerin mali yapısındaki bozulma, gözlerin KİT harcamalarına çevrilmesine yol açtı. TRT, PTT, TCDD ve ÇAYKUR’un yönetim kadrolarına bir yılda ödenen toplam paranın 30 milyon TL’ye dayandığı görüldü.

TBMM’ye sunulan mali bilançolara göre, TRT, PTT, TCDD ve ÇAYKUR’un yönetim kurulu başkanı ve üyeleri ile genel müdür, genel koordinatör ve genel müdür yardımcılarına 2024 yılında toplam 28 milyon 747 bin 496 TL aktarıldı. Yöneticilerine en yüksek ödeme yapan kurumun, 2024 yılında fahiş tutarda zarara imza atan TCDD olduğu öğrenildi. TCDD’nin ardından, Türkiye Varlık Fonu’na devredildikten sonra batmanın eşiğine gelen PTT, yöneticilerine en yüksek tutarda ödeme yapan ikinci KİT oldu.

Dört önemli kamu kuruluşunun üst düzey yöneticilerine 12 ayda ödediği tutarlar şöyle sıralandı:

• TRT: 4 milyon 919 bin TL

• PTT: 10 milyon 88 bin 556 TL

• TCDD: 12 milyon 224 bin 559 TL

• ÇAYKUR: 1 milyon 515 bin 381 TL