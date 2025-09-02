Kamudan 12,3 milyar liralık danışmanlık alımı

Ocak-Haziran 2025 döneminde kamu adına satın alınan danışmanlık hizmetinin toplam tutarı 4 milyar TL'ye dayandı.

AKP iktidarındaki lüks ve şatafatın itirafı niteliğini taşıyan kamuda tasarruf paketleri, kamu kurumlarının harcamalarıyla kağıt üzerinde bırakıldı. Kamu İhale Kurumu istatistikleri de iktidarın bütçeye yönelik hoyrat tutumunu bir kez daha gözler önüne serdi.

FATURA 3,7 MİLYAR LİRA

Sayıştay’ın, “Kurum bünyesinde çalışan personel ile çözülebilecek işler için dahi dışarıdan danışmanlık alınıyor” tespitini anımsatan veriye göre, Ocak-Haziran 2025 döneminde kamunun danışmanlık hizmeti için ödediği para 3 milyar 730 milyon 48 bin TL oldu.

Danışmanlık hizmeti için 2025 yılının ilk yarısında gerçekleştirilen harcama, 2024 yılının ilk yarısına oranla yüzde 61’lik artış kaydetti. Kamunun, Ocak-Haziran 2024 döneminde 2 milyar 355 milyon 676 bin TL’lik danışmanlık hizmeti satın aldığı belirtildi.

İHALESİZ ALIMLAR

Kamu adına gerçekleştirilen 3,7 milyar TL’lik hizmet alım harcamasının 3,2 milyar TL’lik bölümünü, Kamu İhale Kanunu’na tabi harcamalar oluşturdu. Toplam 319,9 milyon TL’lik hizmet alım işi, “İstisna” kapsamında, 112,5 milyon TL’lik hizmet alım işi ise doğrudan temin yoluyla gerçekleştirildi. Buna göre, ihale gerçekleştirilmeden doğrudan piyasadan alınan hizmet alım işlerinin toplam tutarı kayıtlara, 432,4 milyon TL olarak geçti. Mustafa BİLDİRCİN

HİZMETLERİN FATURASI KABARIK

Kamunun danışmanlık hizmet alımı için Ocak 2021-Haziran 2025 döneminde ödediği paranın toplam büyüklüğü de dikkati çekti. Kamu kurumlarının dört buçuk yılda aldığı danışmanlık hizmetinin faturası, 12,3 milyar TL olarak kesildi. 2021, 2022, 2023 ve 2024 yıllarının tamamı ile 2025 yılının ilk yarısındaki danışmanlık hizmet alımları için yapılan ödemeler, dönemlere göre şöyle sıralandı:

• 2021: 624,5 milyon TL

• 2022: 1,5 milyar TL

• 2023: 3,7 milyar TL

• 2024: 6,5 milyar TL

• 2025 (Ocak-Haziran): 3,7 milyar TL