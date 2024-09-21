Kamudan 8 milyar TL’lik danışmanlık hizmeti

Saray’ın harcamalarına, Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) projelerine ve sermayeye sağlanan ayrıcalıklara dokunmayan kamuda tasarruf paketi tartışılırken kamunun, “Danışmanlık hizmeti” için ödediği para, “Tasarruf yanlış yerde aranıyor” yorumlarının haklılığını ortaya koydu. Ocak 2021-Haziran 2024 döneminde kamu adına satın alınan danışmanlık hizmetinin toplam tutarı 8 milyar TL’ye dayandı. AKP iktidarındaki lüks ve şatafatın itirafı niteliğini taşıyan kamuda tasarruf paketinin ardından gözler, kamunun harcama kalemlerine çevrildi. Kamu İhale Kurumu istatistikleri ise iktidarın bütçeye yönelik hoyrat tutumunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Sayıştay’ın, “Kurum bünyesinde çalışan personel ile çözülebilecek işler için dahi dışarıdan danışmanlık alınıyor” tespitini anımsatan veriye göre, Ocak 2021-Haziran 2024 döneminde kamunun danışmanlık hizmeti için ödediği para 7 milyar 988 milyar 447 milyon TL oldu. Kamu Alımları İzleme raporlarına göre, 2021, 2022 ve 2023 yılları ile 2024’ün ocak-haziran döneminde danışmanlık için fahiş ödemeler gerçekleştirildi. Danışmanlık hizmet alımı için 2023 yılında ödenen para, 2021 yılına oranla yüzde 499,2 arttı.

KESENİN AĞZI AÇIK

Rapora göre, 2021’de 624 milyon 571 bin TL’lik danışmanlık hizmet alımına imza atıldı. Kamunun danışmanlık hizmeti alımı için ödediği parada 2022 ve 2023 yıllarında ise çarpıcı artış yaşandı. Buna göre, danışmanlık hizmet alımı için düzenlenen ihaleler kapsamında 2022 ve 2023 yıllarında harcanan para sırasıyla 1 milyar 561 milyon 738 bin TL ve 3 milyar 742 milyon 880 bin TL olarak kayıtlara geçti. Kamu adına milyarlarca liralık danışmanlık hizmeti alma geleneği 2024 yılında da sürdürüldü. Buna göre, 2024’ün ilk yarısında danışmanlık hizmeti için toplam 2 milyar 59 milyon 447 bin TL’lik harcama yapıldı.

İLK YARIDA 2 MİLYAR TL

Yalnızca 2024’ün ocak-haziran döneminde imza atılan 2 milyar TL’lik danışmanlık hizmet alım harcamasının bir bölümünün doğrudan temin ya da istisna kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi. Kamu İhale Kurumu’nun verilerine göre, doğrudan temin yoluyla 80 milyon 175 bin TL’lik, istisna yoluyla ise 216 milyon 54 bin TL’lik danışmanlık hizmeti alındı.

AĞIR BİLANÇO

Kamunun danışmanlık hizmet alımı için ödediği para dönemlere göre şöyle sıralandı:

• 2021: 624,5 milyon TL

• 2022: 1,5 milyar TL

• 2023: 3,7 milyar TL

• 2024 (Ocak-Haziran): 2 milyar TL