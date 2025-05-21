Kamudan milyarlık seyahat gideri

Türkiye’de iktidar eliyle yaratılan ekonomik kriz, hemen her yıl daha da derinleşti. Yoksullaşan on milyonlarca yurttaş, en temel ihtiyaçlarını dahi karşılamakta güçlük çeker hale getirildi. Yurttaşlar, en temel haklardan biri olan ulaşım hakkını da fahiş yakıt ve bilet ücretleri nedeniyle kullanamaz hale geldi.

Milyonlarca yurttaşı yoksulluğa mahkum eden ekonomik kriz, kamudaki, “İtibardan tasarruf olmaz” anlayışını ise değiştiremedi. Yurttaşlar, yola çıkmak için iki kere düşünmek zorunda kalırken kamu kurumlarının yurtiçi ve yurtdışı görevlendirmeleri için yaptığı yolluk harcaması fahiş seviyelerde gerçekleşti.

ASTRONOMİK HARCAMA

2023 ve 2024 yıllarının ortasında yayımlanan Tasarruf Tedbirleri Genelgesi’nin de durduramadığı yolluk harcamaları 2025 yılının Ocak-Nisan döneminde rekor seviyelere ulaştı. Buna göre, kamu kurumlarınca yurtdışında görevlendirilen personelin yol, yemek ve konaklama masrafları için 2025 yılının ilk dört ayında 551 milyon 688 bin TL’lik kaynak kullanıldı. Yurtdışı görevlendirmeleri kapsamında 2024 yılının Ocak-Nisan döneminde yapılan harcamanın ise 388 milyon 162 bin TL olduğu belirlendi.

AKP iktidarlarında tartışma yaratan yurtdışı görevlendirmeleri kapsamında kullanılan kaynağın büyüklüğü dikkati çekerken benzer bir tablo yurtiçi görevlendirmelerinde de yaşandı. Kamu kurumları adına yurtiçinde görevlendirilen personelin Ocak-Nisan 2025 dönemindeki yolluk harcaması kayıtlara, 2 milyar 869 milyon 998 bin TL olarak geçti. Yurtiçi görevlendirmelerinin yolluk masrafının Ocak-Nisan 2024 döneminde ise 1 milyar 912 milyon 500 bin TL olduğu bildirildi.

2024’TE YURTDIŞI REKORU

Genel bütçe harcamalarına yönelik veriler, yurtdışına yapılan geçici görevlendirmeler kapsamında 2022-2024 döneminde 4 milyar 630 milyon 289 bin TL’lik yolluk giderine imza atıldığını ortaya koydu. Yurtdışına görevli giden kamu çalışanları için yapılan yeme, içme ve konaklama harcamalarını kapsayan yolluk giderleri, yıllara göre şöyle sıralandı:

• 2022: 992 milyon 418 bin TL

• 2023: 1 milyar 447 milyon 368 bin TL

• 2024: 2 milyar 190 milyon 503 bin TL

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DİYAR DİYAR İSRAF

Kamu kurumlarının 2022-2024 dönemindeki 4,6 milyar TL’lik yolluk gideri, tartışma yaratan yurt dışı programlarını akıllara getirdi. Kamuoyunda tartışma yaratan bazı yurt dışı gezileri, şöyle kaydedildi:

• Ali Erbaş, Seher Erbaş ve Selim Argun’un da aralarında bulunduğu kalabalık bir kafile, “Diyanet vakıflarının genel kurulları” gerekçesiyle İskandinav ülkelerine gitti. 8-13 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen ziyaretin tepki çekeceği gerekçesiyle kamuoyundan saklandı.

• Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin AKP’li yönetimi 2022 yılında, önce muhtarları ardından il başkanı ve milletvekillerini ülke ülke gezdirdi.

• Küçükçekmece Belediyesi 2023 yılında, “Teknik inceleme programı” adı altında İspanya ve Portekiz’e gezi düzenlendi.

• Bahçelievler Belediyesi, 2023 yılında 40 kişilik kafileyle İspanya’ya gezi gerçekleştirdi.

• RTÜK, medya çalışanları kapsamında 2023 yılında en az 6 ülkeyi gezdi.