Kamudan milyonlar akıtıldı: MEB'in "öğretmen eğitimi" toplantısı itirafçının ortağının otelinde

Milli Eğitim Bakanlığı, şatafattan vazgeçmiyor.

"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Sınıf Öğretmenliği ve İngilizce Eğitici Eğitimi" toplantısı Ankara Kızılcahamam’da beş yıldızlı bir otelde yapıldı.

sozcu.com.tr'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, toplantı için CHP’li belediyelere yönelik operasyonlardaki itirafçı Aziz İhsan Aktaş’ın ortağı Gürkan Dölekli’ye ait Eliz Otel seçildi. 17 Ağustos- 28 Ağustos tarihleri arasında yapılan toplantı için MEB bütçesinden 35 milyon 718 bin 600 TL ödendi.

Diyanet İşleri Başkanlığı da toplantılarını bu otelde yapıyor. 2023 yılında Hac kafilesi yöneticilerine yönelik toplantı Eliz Otel’de düzenlenmiş, Türkiye Diyanet Vakfı'ndan burslu öğrenciler için 2024 yılı kampı da aynı yerde yapılmıştı. AKP’nin Kızılcahamam kampı da bu otelde düzenlendi.

Ankara Kızılcahamam’daki Eliz Otel; Doğa oteli, Thermal Spa & Wellness olarak tanıtılıyor. Otelde köpük, tuz odası, bakım kürleri, kese, masaj gibi hizmetler de var. Otelde tek kişi için bir gecelik konaklama ücreti 6 bin 900 TL.