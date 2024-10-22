Kamulaştırma çağrısı

Haber Merkezi

Sağlık meslek örgütleri ve tabip odaları, kamuoyunda ‘‘yenidoğan çetesi’’ olarak gündeme gelen skandalın ardından ‘‘Kapatılan hastaneler kamulaştırılsın’’ çağrısı yaptı. İstanbul Tabip Odası (İTO), KESK İstanbul Şubeler Platformu ve Dev Sağlık-İş’in çağrısıyla dün Çemberlitaş’ta bulunan İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü önünde bir araya gelen sağlıkçılar adına ortak açıklamayı Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Bakırköy Şube Eş Başkanı Fikret Bulut yaptı.

Bulut, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun olayların yaşandığı dönemde İstanbul İl Sağlık Müdürü olduğu anımsatarak ‘‘Bakan sorumluluktan kaçamaz. Sanki 20 yılı aşkın süredir sağlık sisteminin piyasalaştırılmasında payı yokmuş gibi özel hastaneleri eleştiren tavırlar içine girmesi, onu sorumluluktan kurtarmıyor’’ diye konuştu. SOL Parti İzmir de dün akşam Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde bir araya geldi. Yapılan açıklamada özetle ‘‘Sağlık sistemini piyasanın vahşi koşullarına terk eden bu düzen değişmeli, herkes için doğuştan kazanılmış bir hak olan sağlık hizmeti eşit, ücretsiz, kolay ulaşılabilir ve nitelikli biçimde sağlanmalıdır’’ denildi.

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SAĞLIK BAKANI HEMEN GÖREVİ BIRAKMALI

DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülüstan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli, yenidoğan çetesi ve hastanelerdeki bebek ölümlerine ilişkin Sağlık Bakanlığı önünde açıklama yaptı. Açıklamada, eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu hakkında suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi. Koçyiğit, “AKP hükümeti ve Bakan Memişoğlu bu katliamdan sorumludur. Derhal istifa etmelidir” dedi. Öte yandan Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Başkanı Mehmet Yeşildağ ve Genel Sağlık İş Genel Başkanı Derya Uğur, özel hastanelerin yenidoğan ünitelerinde yaşanan bebek ölümleri ile ilgili Ankara Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı. Birleşik Kamu İş Konfederasyonu, bebek ölümlerinin olduğu sırada İstanbul İl Sağlık Müdürü olan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.