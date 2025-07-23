Kamulaştırmada aceleleri var!

Ekolojik yıkıma yol açan projeler nedeniyle eleştirilen AKP’nin çevre politikaları, birbiri ardına alınan acele kamulaştırma kararları nedeniyle daha da tartışmalı hale geldi. Savunma ya da özel yasalarda belirtilen olağanüstü durumlarda başvurulması gereken acele kamulaştırma uygulaması, 2011 yılı itibarıyla adeta rutin bir uygulama halini aldı. Marmara Bölgesi’nde büyük yıkımlara yol açan 17 Ağustos 1999 depreminin ardından dahi başvurulmayan acele kamulaştırma yöntemi, 2011 yılı sonrasında adeta keyfi olarak kullanıldı.

HALKA SAVAŞ İLANI

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve CHP Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, 2002-2025 dönemindeki acele kamulaştırma uygulamalarına mercek tuttu. Bakırlıoğlu’nun çalışması, çarpıcı tabloyu bir kez daha gözler önüne serdi. İktidarın, “Doğa ile savaş halinde” olduğunu savunan Bakırlıoğlu, “İktidar, paranın yeşilini doğanın yeşiline tercih ediyor” diye konuştu.

AKP’nin, “Olağanüstü hal varmış gibi” davrandığını belirten CHP’li Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, acele kamulaştırma istatistiklerine yönelik değerlendirmelerde bulundu. AKP’nin, “Paranın yeşilini doğanın yeşiline tercih ettiğini” öne süren Bakırlıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Maden sahaları, enerji projeleri, taşocakları derken acele kamulaştırma kararları ile köylünün, çiftçinin, yurttaşın yaşam ve geçim alanları yok ediliyor. Kamuoyunda zeytinlik yasası olarak bilinen torba kanunda bulunan maddelere baktığımızda, bu kanun teklifinin de halkla savaşın ilanı olduğunu görüyoruz. Zeytinlik alanları madenciliğe açan yasa, acele kamulaştırmayla birleşince; ülkemiz tarla, köy, dağ, ova zeytinlik demeden şirketlere peşkeş çekildiği bir düzene dönüşüyor. Bu ülke rant projeleriyle yok edilecek bir talan alanı değil, hepimizin yaşam alanıdır.”

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23 YILDA 2 BİN 510 KARAR

Acele kamulaştırma uygulamasına, AKP’nin ilk dönemini kapsayan 2002-2007 yılları arasında yalnızca 14 kez başvuruldu. Acele kamulaştırma kapsamında 2008-2011 döneminde ise yalnızca 79 karar alındı. Acele kamulaştırma uygulamaları, 2012 yılından itibaren ise çarpıcı boyutlara ulaştı. Bu kapsamda 2013 yılında 283 karar alındığı bildirildi. 2012-2025 döneminde alınan acele kamulaştırma kararı sayısı 2 bin 431, 2002-2025 döneminde alınan acele kamulaştırma karar sayısı ise 2 bin 510 oldu. AKP döneminde alınan acele kamulaştırma karar sayıları, bazı yıllara göre şöyle sıralandı:

• 2012: 171

• 2014: 264

• 2016: 165

• 2018: 113

• 2020: 165

• 2022: 161

• 2024: 191

• 2025: 117