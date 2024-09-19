Kamunun dış borcu artıyor

Ekonomi Servisi

Kısa vadeli dış borç stoku geçtiğimiz ay sabit kaldı. Haziranda zirveyi gören borç stokunda temmuzda kısıtlı gerileme kaydedildi. Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borçları ifae eden kısa vadeli dış borç stoku, temmuzda 2023 yıl sonuna kıyasla önemli bir değişim göstermeyerek 176,1 milyar dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Temmuz 2024 dönemine ilişkin kısa vadeli dış borç istatistiklerini açıkladı. Buna göre, kısa vadeli dış borç stoku, temmuz sonu itibarıyla 2023 sonuna göre önemli bir değişim göstermeyerek 176,1 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 12,7 artarak 77,1 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 1,7 azalarak 60,3 milyar dolara düştü.

Bankaların yurtdışından kullandıkları kısa vadeli krediler, aralık ayına göre yüzde 42,9 artış gösterdi. Bankaların yurtdışına vadesi yaklaşan borçları 18 milyar dolara ulaştı. Banka hariç yurtdışı yerleşiklerin döviz hesapları yüzde 4,4 azalarak 19,1 milyar dolara inerken, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 5,5 düşüşle 19,6 milyar dolar oldu. Yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre yüzde 34,9 artışla 20,4 milyar dolara yükseldi. İthalat borçları ise 2023 yıl sonuna göre yüzde 3,6 azalarak 52,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2023 yıl sonuna göre yüzde 11,6 artarak 38,5 milyar dolara çıkarken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 3,8 yükselerek 99 milyar dolar oldu.

TCMB’nin borcu, toplam borç stokunun yüzde 16,6’sını oluşturdu. Kamu sektörünün borç stoku içindeki payı yüzde 23,7, özel sektörün ise yüzde 59,7 olarak kaydedildi.

2023 yıl sonunda 1,2 milyar dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları, temmuz sonu itibariyle neredeyse 4 kat artarak 4,5 milyar dolar, resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 46 milyon dolar oldu.