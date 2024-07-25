"Kamunun en az 250 milyarlık vergi alacağından vazgeçildi"

TBMM'de vergi ve sosyal güvenlik alanına ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifinin görüşmeleri devam ediyor. Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, "Geçtiğimiz mart ayında bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına dair kanun bu Meclis'ten geçti. Bu düzenleme ile birlikte kamunun en az 250 milyarlık vergi alacağından vazgeçildi... Her emekliye 15 bin lirayı aşkın biz zam artışı yapma imkanını elinizin tersiyle itiyorsunuz, zenginin cebine koyuyorsunuz" dedi.

Vergi ve sosyal güvenlik alanına ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda dördüncü gününde devam ediyor. Saadet- Gelecek Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin "Kıymetli madenlerin vergilendirilmesine ilişkin kuralların belirlenmesini" içeren kanun teklifinin 8. maddesi üzerine konuştu. Şahin, "Geçtiğimiz mart ayında bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına dair kanun bu Meclis'ten geçti. Bu düzenleme ile birlikte kamunun en az 250 milyarlık vergi alacağından vazgeçildi..." dedi.

Şahin şöyle konuştu:

"VERGİ REFORMU BEKLENTİMİZ VAR"

"Kıymetli madenlerin vergilendirilmesi düzenlenmektedir, etki analizine bakılınca bir öngörü ortaya konulmamış bu bir eksiklik. Uygulama esnasında ülkemizde faaliyet gösteren yurtdışı firmalarının küresel asgari kurumlar vergisine tabi olacak gelirlerinin arttırılacağı öngörülmekte.

Bir şeye dikkat çekmek istiyoruz, yerli şirketlerin vergilendirme hususunda yurtdışı firmalarına ezdirilmemesi konusunda gerekli önlemlerin alınması önem arz etmektedir. Bir vergi reformu beklentimiz var. TBMM kapanmadan kamuoyunun beklediği vergi reformunu buradan geçirmiş olalım. Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınacak adaletli bir sistemden bahsediliyordu. Bu da paketin içerisinde, kayıtdışılıkla yeterli mücadeleyi de göremiyoruz. Bunun için reform dememiz mümkün değil."

KAYA:"KAMUNUN 250 MİLYARLIK VERGİ ALACAĞINDAN VAZGEÇİLDİ"

Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya da, kanunun 9. maddesi üzerine şunları söyledi:

"Türkiye vergi afları düzenleme sıklığı 1,5 yıla çıkan bir ülke haline dönüşmüştür. Geçtiğimiz mart ayında bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına dair kanun bu Meclis'ten geçti. Bu düzenleme ile birlikte kamunun en az 250 milyarlık vergi alacağından vazgeçildi. Üzerinden 1,5 yıl geçmiş olmasına rağmen yeni bir vergi affı için kamuoyunda bir beklenti oluştu. Niye? Çünkü sık sık vergi affı çıkardığınız için insanlar vergilerini ödememekte daha doğrusu vergi kaçırabilecek durumda olanlar vergi ödememekte. Bir sonraki affı beklemetedirler. Sabit ücretlilerden stopaj yoluyla kaynak kesiyorsunuz. Büyük şirketler vergi kaçırakacak zamanında ödemeyecek daha sonra siz bunları ödüllendirmek için vergi afları çıkaracaksınız

Nedir bu 250 milyar? 2 bin 500 TL emekli maaşı artışı için 33 milyarlık bir maliyet dikkate alındığı zaman yaklaşık 8 katı, her emekliye 15 bin lirayı aşkın bir zam artışı yapma imkanını elinizin tersiyle itiyorsunuz, zenginin cebine koyuyorsunuz."