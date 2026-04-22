Kamunun freni patladı: Günlük 151,4 milyon TL'lik temsil

AKP hükümetleri döneminde icracı bakanlıklar da dâhil çok sayıda bakanlık, “İktidarın propaganda aracı” olarak kullanıldı. Muhalefetin bakanlıklara yönelik eleştirilerinin haklılığı hemen her seçim döneminde ortaya konuldu. Kabine, seçim dönemlerinde AKP’ye oy istemek için sahaya döküldü. AKP il teşkilatları, bakanların kent ziyaretlerindeki ilk adresler oldu.

Faaliyetleri itibarıyla “Propaganda aracı” olmakla eleştirilen bakanlıklar, yürürlükteki Tasarruf Tedbirleri Genelgesi’ni de kağıt üzerinde bıraktı. BirGün, merkezi bütçeden gerçekleştirilen ve “Propaganda harcaması” olarak nitelendirilen temsil ve tanıtma harcamalarına mercek tuttu.

SEÇİM ÖNCESİ ZİRVE

Mart 2024’te gerçekleştirilen yerel seçimlerin öncesinde kamu kaynakları seferber edildi. Merkezi bütçeden, “Temsil ve tanıtma” adı altında gerçekleştirilen harcama, 714 milyon 478 bin TL ile seçimlerin gerçekleştirildiği Mart 2024’te tarihi zirvesini gördü.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, “İtibardan tasarruf olmaz” anlayışı doğrultusunda hız kesmeden devam eden kamu harcamalarını frenlemek için Mayıs 2024’te Tasarruf Tedbirleri Genelgesi hazırladı. 17 Mayıs 2024 tarihinde yürürlüğe giren genelgede, “Zorunlu haller dışında temsil ve tanıtma ödeneğine dokunulmayacaktır” denildi.

HARCAMA 3,1 MİLYAR LİRA

Tasarruf Genelgesi, kamunun harcamalarını durduramadı. Haziran 2024 - Mart 2026 aralığındaki 21 ayı kapsayan genelgenin yürürlükte olduğu dönemde toplam 3 milyar 180 milyon 770 bin TL’lik temsil ve tanıtma harcamasına imza atıldı. Harcamanın günlük karşılığı ise 151 milyon 465 bin TL olarak hesaplandı.

İTİBARIN FATURASI

Merkezi bütçeden, temsil ve tanıtma için gerçekleştirilen harcamalar 2024 yılının ikinci yarısında 1 milyar 126 milyon TL, 2025 yılında ise 1 milyar 764 milyon TL olarak hesaplandı. Kamu, Ocak-Mart 2026 döneminde ise “Temsil ve tanıtma” adı altında 218 milyon 638 bin TL para döktü.