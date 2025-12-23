Kamunun garajı daha da genişledi

“Kamuda tasarruf" söylemi ile hazırlanan 2025 bütçesi, mali yılı uygulamada tasarruf hedeflerinden sapılarak tamamlıyor. ‘İhtiyaç fazlası araçlar tasfiye edilecek’ vaadine rağmen, yılın ilk 11 ayında ortaya çıkan bilanço, kamu idaresinin elindeki taşıtları azaltmaktan çok filoyu yenilemeye ve genişletmeye yöneldiğini gösterdi.

Satışlar sınırlı kaldı, alımlar ise hız kesmedi. Bütçe verilerine göre 2025’in Ocak–Kasım döneminde kamu idareleri taşıt alımı için 5 milyar 321 milyon TL harcadı. 2024 Ocak-Kasım döneminde 1 milyar 952 milyon lira olan toplam taşıt alımı harcaması, bu yılın aynı döneminde yüzde 53 arttı. Tasarruf söyleminin sürdüğü dönemde, yalnızca araç değil yüksek maliyetli hava taşıtı alımları da bütçede önemli yer tutuyor. Ocak-Kasım dönemindeki taşıt alımı harcamasının 3 milyar 2 milyon TL’si kara taşıtı alımlarına, 1 milyar 680 milyon TL’si ise uçak ve helikopter alımlarına ayrıldı.

SALTANAT BÜYÜDÜ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in Mayıs 2024’te “kamuda tasarruf” vurgusuyla açıkladığı Tasarruf ve Verimlilik Paketi’nde, ekonomik ömrünü tamamlamış ve ihtiyaç fazlası kamu taşıtlarının tasfiye edileceği belirtilmişti. Paket kamuoyuna, taşıt envanterinde daralma yaratacak bir adım olarak sunulmuştu. Ancak 2025’in Ocak–Kasım döneminde taşıt satışından elde edilen gelir yalnızca 70 milyon 303 bin TL olarak kaydedildi. Bütçe verileri tasarruf söylemine karşın uygulamada harcama tercihleriyle tasarruftan uzaklaşıldığına işaret ederken 2026 bütçesi araç filosunun gelecek yıl da genişleyeceğini gösterdi. 2024’te 111 bin 599 olan kamudaki araç sayısı, Haziran 2025 itibarıyla kiralık araçlar hariç 120 bin 817’ye ulaştı. 2026 bütçesinde planlanan yeni araç alımı sayısı ise bin 667 olarak belirlendi.