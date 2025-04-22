Kamunun ilacı kaçak yerde

Haber Merkezi

CHP Urfa milletvekili Mahmut Tanal, Harran Üniversitesi Hastanesi’ne ait olan İlaç Takip Sistemi (İTS) ile tespit edilen ilaçların şehir dışında ruhsatsız bir işletmede ortaya çıktığını duyurdu. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Tanal, paylaşımda özetle şunları kaydetti:

"Şanlıurfa’da bir üniversite hastanesinden çıkan ilaçlar, Mersin’de ruhsatsız bir sağlık kabininde ele geçiriliyor. Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, YÖK ve Cumhurbaşkanı bu nasıl bir denetimsizliktir. Devletin hastanesinden kamu malı olan ilaçlar kayboluyor, kayıt dışına çıkıyor, halkın sağlığı hiçe sayılıyor. Şanlıurfa bu utancı hak etmiyor! Eğer turp arıyorsanız, turpun en büyüğü Şanlıurfa’da! Ne ararsan var."