Kamunun ilk grevi İzmir’de

BirGün EGE

Türkiye genelinde yaklaşık 600 bin kamu işçisini ilgilendiren TİS sürecinde hükümetin tepki çeken yüzde 16-17 oranındaki zam teklifinin ardından ilk grev kararı İzmir’den geldi.

Öz Büro İş Sendikası, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi’nde iş bırakma kararı alarak kamuda ilk grevi başlattı. Sendika Genel Başkanı Baki Gülbaba, “Bu grev, geçinemeyen insanların isyanıdır” sözleriyle mücadele çağrısı yaptı.

Katip Çelebi Üniversitesi’nde düzenlenen basın açıklamasında konuşan Gülbaba, “Çeşme, Ödemiş, Seferihisar ve ülkemizin birçok noktasında devam eden yangınlar hepimizin içini yakıyor. Şu anda nefes aldığımız ormanlarımız, ciğerlerimiz yanıyor. Alevlerin tam ortasında, canı pahasına mücadele eden askerlerimize, itfaiyecilerimize, orman emekçilerimize, UMKE ve AFAD ekiplerine minnettarız. Aynı zamanda bilinmelidir ki bizim bordrolarımız da yanıyor. Geçim sıkıntısı, hayat pahalılığı ve belirsizlik içinde bir başka yangını da evlerimizde yaşıyoruz. Evimizde yangın var, soframızda yangın var, emeğimizde yangın var” dedi.

Gülbaba sözlerine şöyle devam etti: “Direncimizin, umudumuzun ve haklılığımızın bugüne kadar anlaşılmamış olması nedeniyle bugün kamuda ilk grevi İzmir Katip Çelebi Üniversitesi’nde başlatıyoruz. Bu grev, hak grevidir. Bu grev, geçinemeyen insanların isyanının adıdır. Bu grev, emeğin direncidir. Emekçinin cebinden alınan aidatlar, işçinin masadaki gücüne dönüşmüyorsa bu yapıların kendini sorgulaması gerekir. Sendikalar geriye dönük aidat farklarından vazgeçmelidir.”