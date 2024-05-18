Kamunun malı kazanç kapıları

Keçiören Belediyesi’nin, TÜGVA’nın ardından Yeni Dünya Vakfı’na da ayrıcalık sağladığı ortaya çıktı. Vakfın, aylık 400 bin TL’den fazla gelir sağladığı kız yurdu için belediyeye yalnızca 25 bin 500 TL kira ödediği tespit edildi.

Mustafa BİLDİRCİN

İktidara yakınlığıyla bilinen ve “Kamuda torpil listesi” iddiasıyla gündeme gelen TÜGVA’ya ilçedeki konağı aylık yalnızca 2 bin 300 TL’ye kiraladığı öğrenilen Keçiören Belediyesi’nin, AKP döneminde vakıflara sağladığı ayrıcalıkların bir yenisi daha belgelendi. Keçiören Belediyesi’nin, yönetimi baştan aşağıya AKP’li isimlerden oluşan Yeni Dünya Vakfı’nın yurt olarak kullandığı bina için vakıftan çok düşük kira aldığı tespit edildi.

2004-2024 döneminde AKP’nin elinde olan Ankara Keçiören Belediyesi, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’nde CHP’ye geçti. CHP’nin adayı Mesut Özarslan, seçimlerde yüzde 47.95 oy olarak yüzde 38.56 oy alan AKP’nin adayı Zafer Çoktan’ı geride bıraktı ve Keçiören Belediyesi’nin yeni başkanı oldu.

YÖNETİM AKP’Lİ

Toplam 20 yıl AKP’nin elinde olan Keçiören Belediyesi’ndeki değişimin ardından eski defterler açıldı. Belediyenin 2023 yılına yönelik verileri, iktidara yakınlığıyla bilinen TÜGVA’ya sağlanan ayrıcalığı ortaya koyarken vakıflara sağlanan ayrıcalıkların TÜGVA ile sınırlı kalmadığı öğrenildi. Esenler Belediye Başkanı AKP’li Tevfik Göksu’nun ağabeyi Mahmut Göksu’nun Mütevelli Heyeti Başkanı olduğu, “En az üç çocuk” fikrinin mucidi, birden fazla koltuklu Ayşe Gürcan’ın yanı sıra çok sayıda AKP’linin de yönetiminde yer aldığı vakfın yurt olarak kullandığı binadan da düşük kira alındığı belirlendi.

DÜŞÜK KİRA BEDELİ

Belediye kayıtlarına göre, Çiçekli Mahallesi’nde yer alan ve kız yurdu olarak kullanılan bina, AKP döneminde Yeni Dünya Vakfı’na kiralandı. Belediyenin bina için vakıfla yalnızca 25 bin 500 TL’lik kira anlaşması yaptığı bildirildi. Toplam 70 öğrenci kapasiteli yurdun konaklama ücretleri ise vakfın yurttan fahiş kar elde ettiğini gözler önüne serdi.

Yurt yönetiminden edinilen bilgiye göre, vakfın yalnızca 25 bin 500 TL kira ödediği tesiste öğrencilerden 6 bin 100 TL ile 6 bin 975 TL aylık konaklama ücreti alınıyor. Yurtta yalnızca üç ya da dört kişilik odalar bulunuyor. Toplam 70 öğrenci kapasiteli yurdun kontenjanının dolması halinde vakfın 1 aylık geliri, 425 bin TL’yi aşıyor. Eğitim öğretim dönemini kapsayan dokuz ay boyunca açık kalan yurdun dokuz aylık geliri ise 4,5 milyon TL’ye yaklaşıyor.