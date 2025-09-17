Kamunun seyahatine 8 ayda 19 milyar TL harcandı: Milyarlar yolluğa aktı

Türkiye’de iktidar eliyle yaratılan ekonomik kriz, hemen her yıl daha da derinleşti. Yoksullaşan on milyonlarca yurttaş, en temel ihtiyaçlarını dahi karşılamakta güçlük çeker hale getirildi. Yurttaşlar, en temel haklardan biri olan ulaşım hakkını da fahiş yakıt ve bilet ücretleri nedeniyle kullanamaz hale geldi.

Milyonlarca yurttaşı yoksulluğa mahkûm eden ekonomik kriz, iktidarın “İtibardan tasarruf olmaz” anlayışında değişikliğe yol açmadı. Yurttaşlar, yola çıkmak için iki kere düşünmek zorunda kalırken kamu kurumlarının yurtiçi ve yurtdışı seyahatler için yaptığı yolluk harcaması fahiş seviyelere fırladı.

ASTRONOMİK HARCAMA

2023 ve 2024 yıllarının ortasında yayımlanan Tasarruf Tedbirleri Genelgesi’nin dahi durduramadığı yolluk harcamaları 2025 yılının Ocak-Ağustos döneminde rekor seviyelere tırmandı. Kamu kurumlarınca yurtdışında görevlendirilen personelin yol, yemek ve konaklama masrafları için 2025 yılının Ocak-Ağustos döneminde 19 milyar 133 milyon 265 bin TL’lik kaynak kullanıldı.

Ocak-Ağustos 2025 döneminde imza atılan 19,1 milyar TL’lik yolluk giderinin 2 milyar 31 milyon 193 bin TL’si, yurtdışı seyahatlerinden kaynaklandı. Genel bütçe harcamalarına yönelik veriler, kamu kurumlarının yolluk giderinin yıllar itibarıyla katlanarak arttığını da ortaya koydu. 2019’da 2,2 milyar TL olan kamu kurumlarınca yurtdışında görevlendirilen personelin masraflarının, Covid-19 salgını ile geçilen 2020-2022 dönemi hariç her yıl 10 milyar TL’nin üzerinde gerçekleştiği belirlendi. Kamunun Ocak 2019 ile Ağustos 2025 dönemini kapsayan altı buçuk yıllık yolluk gideri toplamı ise 62 milyar 401 milyon 863 bin TL olarak hesaplandı.

2019-2025 döneminde kamu adına gerçekleştirilen görevlerin yolluk masrafı, dönemlere göre şöyle sıralandı:

• 2019: 2 milyar 201 milyon 228 bin TL

• 2020: 2 milyar 171 milyon 994 bin TL

• 2021: 2 milyar 523 milyon 841 bin TL

• 2022: 5 milyar 91 milyon 174 bin TL

• 2023: 11 milyar 810 milyon 340 bin TL

• 2024: 19 milyar 470 milyon 21 bin TL

• 2025 (Ocak-Haziran): 19 milyar 133 milyon 265 bin TL