Kamunun toprakları satışta

Cumhuriyet tarihinin birikimi olan kamu varlıkları, özelleştirme politikalarıyla birer birer elden çıkarılırken şimdi satış dalgasının odağında kamuya ait arsa ve tarım arazileri var. Kamunun elinde kalan son büyük varlıklar da parça parça elden çıkarılıyor.

Sadece Nisan ayında kamuya ait taşınmaz satışlarından elde edilen gelir 1 milyar 811,6 milyon liraya ulaştı. Bu tutarın 829 milyon liralık bölümünü arsa ve arazi satışları oluştururken 620,3 milyon lirası orman vasfından çıkarılan 2/B arazilerinin satışından sağlandı. Hazine’ye ait tarım arazilerinin satışından elde edilen gelir ise 164,3 milyon lira oldu.

2026’nın ilk dört ayında ise kamuya ait varlık satışlarından elde edilen gelir 167 milyon dolara ulaştı.

DÖRT AYDA 167 MİLYON DOLARLIK SATIŞ

Satışların önemli bölümünü, yine kamu arazileri ile 2/B arazileri kapsamındaki alanlar oluşturdu.

Cumhuriyetin sanayi hamlesinin simgesi olan kamu işletmeleri özelleştirme adı altında özel sermayeye devredilirken bugün geriye kalan kamu varlıkları da satış listesine konuluyor.

2026 yılının Ocak-Nisan döneminde yapılan satışların 24,7 milyon dolarını hisse satışları oluşturdu.

İşletme tesisi satışı 13,8 milyon dolar olurken, taşınmaz satışları ise 127,4 milyon dolara ulaştı. Kamu kurumlarına yapılan devirlerin tutarı ise 1,1 milyon dolar olarak kaydedildi.

23 YILDA SATA SATA TÜKETTİLER

AKP iktidarları döneminde ülkenin en büyük şirketleri, fabrikaları, limanları, enerji üretim tesisleri, elektrik ve doğalgaz dağıtım şebekeleri ile kamu arazileri yerli ve yabancı özel şirketlere satıldı. 1986 yılında başlayan özelleştirme sürecinden bu yana Türkiye’de toplam 73 milyar 687 milyon dolarlık özelleştirme gerçekleştirildi.

Bunun 46 milyar 125 milyon doları hisse satışı, 18 milyar 827 milyon doları işletme ve tesis satışı, 5 milyar 856 milyon doları taşınmaz satışı, 688,5 milyon doları otel ve sosyal tesis satışı, 745,2 milyon doları varlık satışı, 1 milyar 446 milyon doları ise kamu kurum ve kuruluşlarına devirlerden oluştu.

Toplam özelleştirme gelirinin 65 milyar 635 milyon dolarlık kısmı ise AKP döneminde elde edildi. Bu dönemde Türkiye’nin en stratejik ve en kârlı kamu kuruluşları özelleştirme kapsamına alınırken bugün sıra kamuya ait son değerli taşınmazlara geldi.

2026 REKOR YILI OLACAK

OVP de 2026’da tarihin en yüksek özelleştirme hamlelerinden birinin kapıda olduğuna işaret etmişti. 2026’te özelleştirme gelirinin 185 milyar liraya ulaşacağı tahmin ediliyor.