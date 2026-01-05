Kamunun varlıklarını satmaya doymadılar

AKP hükümetleri döneminde, Cumhuriyet’in ilk yıllarında büyük emeklerle elde edilenler de dahil olmak üzere çok sayıda kamu varlığı elden çıkarıldı. İktidarın hoyrat özelleştirme politikası nedeniyle kritik önemdeki çok sayıda kuruluş bitme noktasına geldi. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın verileri de AKP’nin özelleştirme politikasına ayna tuttu.

Türkiye'nin değerli kamu varlıkları, AKP iktidarı döneminde rekor düzeyde özelleştirilerek satıldı. AKP hükümetleri döneminde gerçekleştirilen özelleştirmelerden elde edilen gelir, 1986-2002 dönemindeki özelleştirmelerden elde edilen toplam geliri 63’e katladı.

AKP ÖNCESİ BİLANÇO

Türkiye'de 1986-2002 döneminde toplam 3 milyar 27 milyon 930 bin 549 TL’lik özelleştirme gerçekleştirildi. 1986-2002 dönemindeki 3 milyar TL’lik özelleştirme gelirinin 55 milyon 361 bin 200 TL’lik bölümü, taşınmaz satışlarından oluştu.

AKP hükümetleri dönemini kapsayan 2003-2025 dönemindeki özelleştirmelerden elde edilen gelir ise kayıtlara, 192 milyar 610 milyon 599 bin 549 TL olarak geçti. AKP’nin yalnızca 2025 yılında gerçekleştirdiği özelleştirmelerin bedeli, 61 milyar 541 milyon 586 bin TL oldu.

AKP döneminde satılan kamu taşınmazlarından toplam 46 milyar 545 milyon 345 bin 545 TL’lik gelir elde edildiği belirtildi.

∗∗∗

HARAÇ MEZAT

AKP dönemlerindeki özelleştirmelerden toplanan para, bazı yıllara göre şöyle sıralandı:

• 2003: 266,6 milyon TL

• 2005: 11,1 milyar TL

• 2008: 7,7 milyar TL

• 2012: 5,4 milyar TL

• 2017: 2,7 milyar TL

• 2023: 3,9 milyar TL

• 2025: 61,5 milyar TL