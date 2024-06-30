Kamuoyu baskısı Kızılay'a geri adım attırdı: Hastaneleri elden çıkaramadılar!

Haber Merkezi

Yolsuzluk skandalları ve depremde çadır satmasıyla hafızalara kazınan Kızılay, kamuoyu baskısıyla dört hastanesi ile iki tıp merkezini elden çıkarmaktan vazgeçtiğini duyurdu.

Kızılay'dan "Kamuoyuna duyuru" başlığıyla yapılan açıklamada, "Hastane ve tıp merkezlerinin mevcutta olduğu gibi Kızılay Sağlık Grubu tarafından işletilmeye devam edilmesine karar verilmiştir" denildi.

Yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

"06.06.2024 tarihinde yapmış olduğumuz açıklamada, Kızılay bünyesinde bulunan sağlık kuruluşlarının ruhsatları Kızılay’da kalma koşulu ile uzun süreliğine kiraya verilmesi için teklif toplanacağı bildirilmişti.

Aradan geçen süre zarfında Kızılay bünyesinde bulunan 4 hastane ve 2 tıp merkezi için kamuoyunun bildiği özel sağlık kuruluşları başta olmak üzere sektörün önemli gruplarından teklifler istenmiş, kurum içi ve dışında konunun muhatapları ile gerekli istişareler gerçekleştirilmiş ve yapılan değerlendirmeler neticesinde Kızılay Yönetim Kurulu tarafından hastane ve tıp merkezlerinin mevcutta olduğu gibi Kızılay Sağlık Grubu tarafından işletilmeye devam edilmesine karar verilmiştir."

YILDA 1 MİLYON YURTTAŞA HİZMET VERİLİYOR

Kızılay’ın ülke genelinde dört hastanesi ve iki tıp merkezi var. Yılda yaklaşık 1 milyon yurttaşa hizmet veren bu hastaneler İstanbul’un Kartal ve Kağıthane ilçesi ile Konya ve Kayseri’de bulunuyor. Ayrıca kurumun Altıntepe Kızılay Tıp Merkezi ve Bakırköy Kızılay Tıp Merkezi olmak üzere iki tıp merkezi var.

Ancak Kızılay hastanelerini, zarar ettiği gerekçesiyle kiralamaya hazırlanıyordu. Hastaneler, binaları, içindeki cihazlar ve personelleriyle birlikte “İşletme hakkı devri” yöntemiyle elden çıkarılacaktı.