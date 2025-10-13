Kamuoyu bu sorunun yanıtını istiyor: Hakan Tosun'a ne oldu?

Saldırıya uğrayan gazeteci Hakan Tosun'un beyin ölümünün gerçekleşmesinin ardından "Hakan Tosun'a ne oldu?" sorusu gündemde.

Bu nedenle saldırının aydınlatılmasını isteyen arkadaşları ve dostları Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi önünde bir araya gelerek "Hakan Tosun'a ne oldu?" diye sorarken, #HakanTosunaNeOldu etiketi de çok sayıda gazeteci, yaşam hakkı savunucu ve kurum ile çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşıldı.

SALDIRI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Ortaya çıkan görüntülere göre; Tosun bir süre tek başına yürüyor. Daha sonra 11.10.2025 tarihinde saat 00:30 civarında Esenyurt Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde bir sokakta dinlenmek için otururken 2 kişi tarafından baş bölgesi hedef alınarak defalarca tekmeleniyor. Saldırganlar, olay yerine geldikleri motosiklete binip kaçıyor. Saldırıyla ilgili biri 18 biri 24 yaşında 2 kişi tutuklandı ancak kamuoyu daha fazla yanıt bekliyor.

HASTANE ÖNÜNDE AÇIKLAMA

İklim Adaleti Koalisyonu Üyesi Doktor Demet Parlar ve Çağdaş Hukukçular Derneği üyesi Avukat Hakan Bozyurt, uğradığı saldırı sonrası kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen Hakan Kaya'ya için hastane önünde açıklama yaptı.

Doktor Demet Parlar, "Çok değerli ekoloji aktivisti gazeteci ve belgeselci dostumuz Hakan Tosun'un beyin ölümü haberini üzüntüyle öğrendik." dedi ve şunları söyledi:

"Arkasında çok fazla soru işareti bırakan ve insanın canını yakan büyük bir kayıp oldu Hakan Tosun’un kaybı. Çünkü o yıllardır bizim yanımızda, doğanın ve tüm haksızlığa uğrayanların, yaşam savunucularının sesi oldu Hakan. Onu çok arayacağız. En büyük beklentimiz arkasında bıraktığı soruların bir an önce cevaplandırılması. Bu belirsizlik ortamının, bu karanlığın ortadan kalkması.'Hakan Tosun’a ne oldu?' sorusunun yanıtını bulana kadar sormaya devam edeceğiz. İklim aktivistlerine yönelik bu tür saldırıların önüne geçilmesini, kentlerimizde güvenliğin sağlanmasını ve cezasızlığın ortadan kaldırılmasını bekliyoruz. Hakan Tosun’a ne olduğunun bütün açıklığıyla ortaya konmasını, faillerin kim olduğunu ve neden böyle korkunç bir darp olayının gerçekleştiğini öğrenmek istiyoruz. Çok üzgünüz."

Çağdaş Hukukçular Derneği üyesi Avukat Hakan Bozyurt ise şunları kaydetti:

"Dosya kapsamında iki kişi tutuklandı. Ama dosyada görüntüler, deliller ve tanıklar çok eksik. Özellikle Hakan’ın metrobüse binip ailesinin yanına giderkenki sürece ilişkin görüntüler dosyada yok. Bu görüntülere sahip olan ya da görgü tanığı olan herkesin bize ulaşması çok kıymetlidir. Bütün kamuoyundan bunu talep ediyoruz. Israrla şu soruyu sormamız lazım: Hakan Tosun’a ne oldu?"